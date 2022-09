Kobo Clara 2E debiutuje w Polsce. To wodoodporny i ekologiczny czytnik ebooków

Kobo Clara 2E - funkcje i specyfikacja

Firma Rakuten Kobo wprowadza na polski rynek Kobo Clara 2E - nowy, ulepszony czytnik ebooków, który stawia na ekologiczne rozwiązania. Urządzenie mieliśmy okazję oglądać na żywo podczas tegorocznych targów IFA 2022 w Berlinie, które odwiedziliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia.Obudowa Kobo Clara 2E została wykonana z plastiku w ponad 85% pochodzącego z recyklingu, w tym 10% z plastiku, który przechwycono zanim trafiłby do oceanów. Ponadto urządzenie jest wodoodporne i wspiera technologię bezprzewodową Bluetooth oraz Wi-Fi.Jak informuje producent, Kobo Clara 2E to pierwszy czytnik ebooków wyprodukowany przez Kobo w oparciu o plastik z recyklingu oraz odłowiony z oceanu. Co więcej, w ciągu roku Kobo planuje usunąć ponad 200 000 plastikowych butelek z oceanów i ponad milion płyt CD i DVD z wysypisk śmieci.Na froncie umieszczono antyrefleksyjny, 6-calowy ekran HD E Ink Carta 1200. Aby zapewnić dodatkowy komfort, ekran posiada tryb ciemny oraz technologię ComfortLight PRO z redukcją niebieskiego światła, która pozwala na czytanie do późna w nocy bez negatywnego wpływu światła na jakość snu.Producent deklaruje tygodniową żywotność baterii, na pokładzie znajdziemy 16GB pamięci, Kobo Clara 2E pomieści całe biblioteki ebooków i audiobooków Kobo.Zaprojektowane przez Kobo, ochronne pokrowce SleepCovers, zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i są dostępne w kolorach czarnym (Black), niebieskim (Deep Ocean Blue), pomarańczowym (Coral Reef Orange) i zielonym (Sea Glass Green).Wśród obsługiwanych formatów znajdziemy: 15 formatów plików obsługiwanych natywnie (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR). Do dyspozycji dostajemy też 12 różnych czcionek i ponad 50 stylów czcionek.Czytniki Kobo Clara 2E będą dostępne na stronie producenta oraz u wybranych partnerów handlowych. Ruszyła już przedsprzedaż, a urządzenia będą dostępne w sklepach i online już 22 września w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Polsce, Australii, Singapurze i Malezji.Źródło: Rakuten Kobo