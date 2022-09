Fitbit na IFA 2022. Nowe urządzenia do monitorowania zdrowia, stresu i kondycji

Alexandra Pahomi, Marketing Manager Central Europe @ Google

Przede wszystkim Inspire 3 to urządzenie bardzo wygodne do noszenia ręce ponieważ jest wyjątkowo lekkie. Tracker jest przystępny cenowo, więc będzie dobrą propozycją dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z aktywnością fizyczną i fitnessem.AP: Tak, ekran jest mały, ale myślę że doskonale wpisuje się w minimalistyczny styl designu. Myślę, że tak najlepiej można to opisać. To bardzo smukły tracker, który na jednym ładowaniu wytrzymuje 10 dni. Praktycznie nie czuć, że mamy coś na ręce, gdyż waży około 14 gram.Ma kolorowy wyświetlacz dzięki czemu jest lepiej widoczny w dzień i noc. Inspire 3 nam także w przejrzysty sposób wszystkie informacje o naszej aktywności fizycznej. Tracker jest w stanie śledzić różne typy aktywności, monitoruje twój puls, ilość wykonanych kroków, poziom zarządzania stresem, stężenie tlenu we krwi i wiele więcej. Jest również w stanie sprawdzić czy nie cierpimy na nieregularną pracę serca. Fitbit Inspire 3 to małe urządzonko i niepozorne, które oferuje naprawdę dużą funkcjonalność.Myślę, że urządzenia z serii Inspire są świetnym wprowadzeniem do świata urządzeń ubieralnych.AP: Zgadza się. Na całym świecie co trzecia osoba cierpi z powodu stresu i nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Nasze urządzenia monitorują poziom stresu w sposób kompleksowy. Fitbit Sense 2 wyposażono w czujnik Body Response do śledzenia ciągłej aktywności elektrodermalnej (cEDA) w celu całodziennego zarządzania stresem bezpośrednio z nadgarstka. Zegarek wykorzystuje parametry takie jak tętno, zmienność tętna i temperatura skóry, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć kiedy Twoje ciało doświadcza potencjalnych oznak stresu. Dane prezentowane są w skali od 1 do 100 gdzie 100 oznacza, że jesteśmy bardzo zrelaksowani. Im niższy wynik, tym bardziej jesteśmy zestresowani. Pozwala nam to uświadomić sobie, że znajdujemy się w sytuacji stresogennej.Co więcej, Fitbit Sense 2 nie tylko informuje o poziomie stresu, ale także podsuwa przydatne wskazówki jak go obniżyć wykonując ćwiczenia oddechowe czy sesje mindfulness prosto z nadgarstka lub w aplikacji Fitbit.Interesujące jest, że prócz czujnika cEDA smartwatch wyposażono w inne technologie, które zapewniają całościowy obraz ogólnego stanu zdrowia.AP: Versa 4 i Sense 2 to dopiero początek Są to pierwsze produkty, które zaprojektowaliśmy nie tylko opierając się na spuściźnie Fitbit, ale także wiedzy i technologii od Google.Naszą współpracę widać także w produktach od Google. Weźmy np. Google Pixel Watch, który został zaprezentowany podczas letniej konferencji Google I/O, on również wykorzystuje rozwiązania od Fitbit. Nasze rozwiązania widać w sposobie w jakim aplikacje monitorują nasze zdrowie i sprawność fizyczną.AP: Uważam że usługi cyfrowe i ekosystemy hardware-u i software-u współdziałającego ze sobą, to przyszłość. Zauważyliśmy, że ludzie coraz chętniej sięgają po usługi cyfrowe, zwłaszcza te związane ze zdrowiem, jak np. Fitbit Premium.Pandemia spowodowała, że ludzie stali się bardziej elastyczni w swoim podejściu do życia, pracy, podróży, ćwiczeń. Mogą np. chcieć ćwiczyć w domu lub biurze, jeżeli mają wystarczająco dużo przestrzeni. Dlatego też subskrypcje takie jak Fitbit Premium stały się partnerami dla hardware-u i będziemy chcieli tą zależność rozwijać dalej w przyszłości.Obecnie Fitbit Premium ma ponad 2 miliony subskrybentów, a liczba osób korzystających z naszej usługi ciągle wzrasta.Nieustannie dodajemy nowe funkcje. Na przykład, w zeszłym roku uruchomiliśmy ocenę codziennego przygotowania. Jest to wynik, który pokazuje nam jak bardzo nasze ciało jest gotowe do ćwiczeń w danym dniu. System bierze pod uwagę dane na temat poziomu stresu, AZM, puls, sen i na podstawie tych danych wystawia nam ocenę. Im wyższy wynik otrzymamy, tym bardziej nasze ciało jest gotowe na intensywny trening. W wypadku gdy nasza ocena jest niska danego dnia, aplikacja może zaproponować lżejsze ćwiczenia takie jak rozciąganie, joga lub techniki relaksacyjne.Ocena codziennego przygotowania jest drugą najpopularniejszą funkcją na platformie Fitbit Premium. Jeżeli zaś chodzi o cyfrowy ekosystem, który budujemy, to oferuje on ponad 200 programów treningowych. Możemy np. przebyć sesję treningową z certyfikowanym trenerem. Ja obecnie korzystam z programu, który pomaga usunąć cukier z mojej diety.Kupując smartwatche Versa 4 i Sense 2 oraz opaskę fitness Inspire 3 użytkownicy otrzymują, sześciomiesięczne członkostwoPremium, zatem łatwo ją wypróbować i ocenić jego możliwości.Obecnie Fitbit Premium w niektórych krajachjest dostępny tylko w języku angielskim, ale pracujemy nad wprowadzeniem zlokalizowanych wersji. Na przykład w Polsce nasze urządzenia posiadają pełną polską lokalizację. W Polsce i innych krajach Europy Wschodniej wprowadziliśmy usługi medyczne takie jak EKG czy powiadomienia o nieregularnej pracy serca. To cudowne, że możemy zaoferować te usługi w Polsce.