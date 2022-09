Masz Xbox Series X? Zobacz, jak zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych rocznie

Wiedza użyteczna.



Posiadacze konsol Xbox Series X z pewnością są świadomi istnienia opcji pozwalającej znacząco przyspieszyć uruchomienie konsoli. Tryb Instant-On (tryb gotowości) w konsoli Xbox pozwala też na szybsze włączenie podpiętego do niej telewizora, dekodera, a w niektórych regionach świata również włączenie urządzenia za pomocą komendy głosowej. Wielu graczy korzysta z trybu Instant-On nie wiedząc nawet, ile energii zużywa. W dobie rosnących cen energii, a co za tym idzie coraz większych rachunków za prąd, warto znać tę różnicę.



Xbox Series X Instant-On i Energy Saver - różnice

Tryb Instant-On (gotowości) w konsoli Xbox Series X ma sprawić, że konsola w mniej niż pięć sekund od aktywacji włączy się i zaloguje do Xbox Live. W trybie tym gry i aplikacje są instalowane i aktualizowane nawet po wyłączeniu konsoli.



