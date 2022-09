Cios w Apple. Wstrzymanie sprzedaży iPhone'ów bez ładowarki

Brak ładowarki oznacza niekompletny produkt

Już 7 września Apple zaprezentuje najnowsze urządzenia z serii iPhone 14 . Amerykański producent wciąż umacnia swoją pozycję na wielu rynkach mając w USA ponad 50-procentowy udział w rynku smartfonów . Nie wszędzie jednak produkty z jabłkiem w logo spotykają się z tak wielkim entuzjazmem, Brazylia zawiesiła właśnie sprzedaż iPhone'ów i nałożyła sporą grzywnę. Poszło o ładowarki, a w zasadzie ich brak.Praktyka Apple jest kontrowersyjna, ale podchwycili ją także inni producenci smartfonów. Teraz takie działania mogą odbić się czkawką. Brak ładowarki w zestawie argumentowany jest dbałością o środowisko, ponoć każdy, kto kupuje nowy smartfon ma już odpowiednią ładowarkę w domu. Proceder nie spodobał się władzom Brazylii.Brazylijska agencja powiązana z Ministerstwem Sprawiedliwości, zawiesiła sprzedaż iPhone'ów bez ładowarki i nałożyła grzywnę na Apple (ponad 2,2 mln USD). W ocenie urzędników ​​jest to sprzedaż wiązana, a Apple nie wykazało, że omawiana praktyka sprzyjałby ochronie środowiska. W dodatku firma produkuje ładowarki i oferuje je jako oddzielny produkt.Urzędnicy podkreślają, że wykluczenie ładowarki z zestawu sprzedażowego nie wpłynęło na niższą cenę końcową urządzenia.W oświadczeniu agencji Senacon czytamy, że producent mógłby podjąć inne środki w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, takie jak stosowanie kabli i ładowarek typu USB-C, przyjętych jako standard branżowy.Decyzja brazylijskiej agencji jest symboliczna ponieważ ogłoszono ją na dzień przed kolejnym eventem Apple. Nic nie wskazuje na to, aby najnowsze urządzenia iPhone 14 wspierały USB-C, a ładowarka była dołączona do zestawu. Być może zmiana standardu ładowania nadejdzie wraz z nowymi regulacjami Unii Europejskiej , które mają obowiązywać od 2024 roku.