Przestrzenny dźwięk na najlepszym poziomie z Sennheiser Ambeo Soudbar Plus i Sub

Wyższe modele telewizorów mają już całkiem porządne głośniki, ale nie jest to reguła dla każdego TV. Poza tym nawet dość dobre wbudowane audio, może nam nie wystarczyć w zależności od modelu użytkowania i osobistych preferencji. Wtedy zazwyczaj posiłkujemy się soundbarami. Niemiecka marka Sennheiser kojarzona z najwyższej jakości sprzętem muzycznym, zaprezentowała właśnie swój nowy flagowy soundbar Sennheiser Ambeo Soundbar Plus i zgodny z nim subwoofer Sennheiser Ambeo Sub.



Następca nagradzanego Sennheiser Ambeo Soundbar Max podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej

Najnowszy sprzęt jest sukcesorem wielokrotnie nagradzanego Sennheiser Ambeo Soundbar Max (był nawet ogłoszony najlepszym soundbarem na świecie) i także został zaprojektowany we współpracy z niemieckim Instytutem Układów Scalonych ISS im. Fraunhofera. Dzięki zestawowi mikrofonów, soundbar potrafi się automatycznie skalibrować do właściwości akustycznych pomieszczenia. Dostosowuje wtedy parametry w celu wirtualnego rozmieszczenia siedmiu pozornych źródeł dźwięku (głośników) wokół użytkownika i dodatkowych czterech nad jego głową. Dzięki temu mimo operowania z jednego miejsca, można usłyszeć głębokie audio z wrażeniami wielu kierunków bez potrzeby rozstawiania fizycznych satelitek i ciągnięcia okablowania. Poniżej możecie zobaczyć wideo prezentujące poprzednika Sennheiser Ambeo Soundbar Max.







Poza nagłośnieniem pod kino domowe, soundbar Sennheiser Ambeo Soundbar Plus ma też świetną jakość dźwięku do słuchania muzyki i jest zaopatrzony w algorytm dostosowujący parametry do odtwarzanej zawartości. W oprogramowaniu Smart Control dostępne są możliwe do personalizacji ustawienia wstępne, korektor czy inne dodatkowe opcje. Omawiany sprzęt z audio 3D obsługuje Dolby ATMOS, DTS:X, 360 Reality Audio oraz MPEG-H Audio. Użytkownicy mogą także przetwarzać treści stereo i 5.1 na pełnowymiarowy dźwięk przestrzenny wykorzysujący wszystkie możliwości Sennheisera Ambeo Soundbar Plus. Oczywiście już 5.1 jest standardem przestrzennym, ale głośnik Sennheisera może z niego wyciągnąć jeszcze więcej.



Za flagową jakość Sennheiser Ambeo Soundbar Plus i Sennheiser Ambeo Sub trzeba sporo zapłacić

Co ciekawe Sennheiser Ambeo Soundbar Plus pracujący w oparciu o platformę AMBEO|OS. pozwala na korzystanie z wielu streamingowych usług muzycznych, takich jak Apple AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL Connect, a także współpracuje z Asystentem Google z wbudowanym Chromecastem czy Amazon Alexa oraz Apple Siri.



Foto: Sennheiser



Jeśli podstawowy model Sennheisera Ambeo Soundbar Plus to za mało, możecie dodatkowo zaopatrzyć się w subwoofer Sennheiser Ambeo Sub (jego niskie rejestry sięgają do 27 Hz), a nawet kilka sztuk. Dzięki multi-sub array da się podłączyć nawet do czterech subwooferów i to bez kabli - w pełni bezprzewodowo. Opcjonalne moduły niskotonowe także zostały wyposażone w mikrofony z funkcją autokalibracji dźwięku i obsługę poprzez aplikację Smart Control. Oba sprzęty będą dostępne w Polsce w czwartym kwartale 2022 roku odpowiednio w sugerowanych cenach 7149 złotych za Sennheiser Ambeo Sound Plus i 3349 złotych za Sennheiser Ambeo Sub.



