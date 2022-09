Smartfony Huawei Mate 50 zaprezentowane. To aż cztery urządzenia

Zatrzęsienie nowości od Huawei.

Huawei Mate 50 Pro. | Źródło: HuaweiNa miłośników fotografii mobilnej czeka arcyciekawy zestaw aparatów. Główna matryca Sony IMX900 o rozdzielczości 50 Mpix współpracuje z nietypowym obiektywem z OIS o zmiennej przysłonie z zakresu f/1.4 - f/4.0. Zmienność przysłony jest tu 10-stopniowa. Nie zabrakło oczywiście stabilizacji obrazu.Huawei Mate 50 Pro. | Źródło: HuaweiPoza aparatem głównym użytkownik będzie mógł skorzystać z aparatu 64 Mpix z teleobiektywem f/3.5 z OIS oraz aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) i matrycą 13 Mpix. Z przodu widnieje aparat 13 Mpix (f/2.4), obok którego znalazł się sensor ToF 3D, pełniący funkcję modułu do rozpoznawania twarzy.Smartfon zasilany jest baterią 4700 mAh, którą można ładować przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo z mocą 50 W. Telefon może ładować zwrotnie kompatybilne urządzenia z mocą 7,5 W.Huawei Mate 50 Pro. | Źródło: HuaweiHuawei Mate 50 Pro nie oferuje 5G, ale producent obszedł sankcje w interesujący sposób. W sprzedaży znajdzie się specjalne etui, po włożeniu do którego w smartfonie będzie aktywowana łączność najnowszej generacji. Sprytne.Od strony specyfikacji sprzętowej prezentuje się niemal identycznie jak model Huawei Mate 50 Pro. Różnicą widoczną na pierwszy rzut oka jest ceramiczna obudowa zamiast szklanej. O dziwo sensor 64 Mpix z teleobiektywem zastąpił tutaj sensor 48 Mpix z obiektywem makro z OIS o jasności f/3.0.Huawei Mate 50 RS Porsche Design. | Źródło: HuaweiHuawei Mate 50 to model wyposażony w 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1224x2700 pikseli, z 300-hercowym próbkowaniem dotyku oraz odświeżaniem obrazu wynoszącym 90 Hz. Wydajność zapewnia tu układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 i 8 GB RAM-u. W kwestii pamięci na dane do wyboru są wersje 128, 256 i 512 GB.Huawei Mate 50. | Źródło: HuaweiW departamencie fotografii użytkownicy mogą liczyć o dziwo na podobny do Mate 50 Pro zestaw kamer i obiektywów. Podobny, ale nie identyczny - diabeł tkwi w szczegółach. Główny aparat to nadal moduł 50 Mpix z obiektywem o zmiennej przesłonie. Towarzyszą mu kamerki tele (12 Mpix, f/3.4, OIS) oraz ta z obiektywem ultraszerokokątnym (13 Mpix, f/2.2). Z przodu znalazło się miejsce na aparat z matrycą 13 Mpix i ultraszerokokątny obiektyw f/2.4.Huawei Mate 50. | Źródło: HuaweiJeśli chodzi o baterię, to mamy tu do czynienia z baterią o pojemności 4460 mAh. Można ją ładować przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo z mocą 50 W. Smartfon może ładować zwrotnie akcesoria z mocą 7,5 W.Huawei Mate 50E to najtańszy z przedstawicieli serii, przypominający dobrze znane z przeszłości modele "Lite" i zbliżony swoją specyfikacją do Huawei Mate 50. W porównaniu do droższego telefonu dysponuje on słabszym, średniopółkowym procesorem Snapdragon 778. Poza tym, wyposażono go w ekran OLED o częstotliwości odświeżania 90 Hz i rozdzielczości 1225 x 2800 pikseli. Na tym różnice się kończą.Ceny smartfonów z serii Huawei Mate 50 w Chinach wynoszą:- 12999 juanów (ok. 8888 złotych)- 6799 juanów (ok. 4649 złotych)(pomarańczowy z wegańską skórą) - 6999 juanów (ok. 4785 złotych)- 7799 juanów (ok. 5332 złote)(czarny) - 7999 juanów (ok. 5469 złotych)- 4999 juanów (ok. 3418 złotych)- 5499 juanów (ok. 3760 złotych)(pomarańczowy) - 5699 juanów (ok. 3896 złotych)- 6499 juanów (ok. 4441 złotych)(czarny) - 6699 juanów (ok. 4578 złotych)- 3999 juanów (ok. 2733 złote)- 4499 juanów (ok. 3075 złotych)Polski oddział Huawei przekazał, że szczegóły dotyczące dostępności smartfonów z serii Huawei Mate 50 w Polsce zostaną przekazane 27 września 2022 roku. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.Źródło: Huawei