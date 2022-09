Motorola edge 30 ultra na promocyjnym wideo. Specyfikacja potwierdzona przed premierą

Fotografia przede wszystkim.

Potężny zestaw aparatów

Źródło: Motorola

Reszta specyfikacji również topowa

Źródło: Motorola

Ile będzie kosztowała nowa Motorola?

Już 8 września tego roku zadebiutuje oficjalnie Motorola edge 30 Ultra. Mówi się, że urządzenie ma zostać wprowadzone na rynek jako zmodernizowany model Moto X30 Pro z Chin. Motorola nie potwierdziła żadnych szczegółów na ten temat. Tymczasem Evan Blass, znany również jako EvLeaks, opublikował oficjalny film promocyjny edge 30 Ultra. Czego zatem można spodziewać się po tym smartfonie?Motorola edge 30 Ultra ma zostać wyposażona w aparat ISOCELL HP1 firmy Samsung. To sensor 1/1.22″ z przysłoną obiektywu f/1.95, który posiada optyczną stabilizację obrazu i łączenie pikseli 16 w 1. Aparat 200 MP jest w stanie łączyć piksele do rozmiaru 2,56 um w domyślnej rozdzielczości 12.5 MP. Główny aparat może nagrywać filmy w rozdzielczości do 8K z prędkością do 30 kl./s.Kolejnym modułem aparatu umieszczonym na tylnym panelu będzie 50-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw z polem widzenia 117 stopni. Sprawdzi się również jako aparat makro o ogniskowej 2.5 cm. Niezmiernie cieszy fakt, że na wyposażeniu nie zabraknie też 12-megapikselowego teleobiektywu Sony IMX663. Ma on charakteryzować się niezwykle jasną optyką f/1.6 i dwukrotnym zbliżeniem optycznym.W przypadku selfie model ten zaoferuje 60-megapikselowy aparat. Rozmiar pojedynczego piksela będzie wynosił 1.12 mikrona, a technologia łączenia czterech sub-pikseli w jeden, przełoży się na zdjęcia w rozdzielczości 15MP. Będzie to zatem dość niestandardowy aparat do autoportretów.Motorola edge 30 Ultra ma otrzymać 6,67-calowy wyświetlacz typu POLED o rozdzielczości FullHD+ i częstotliwości odświeżania dochodzącej do 144 Hz. Panel może wykręcić do 1200 nitów szczytowej jasności i wspiera standard HDR 10+. Pod ekranem umieszczony zostanie czytnik linii papilarnych.Za działanie odpowiadać będzie najlepszy SoC firmy Qualcomm, a mianowicie Snapdragon 8+ Gen1. Telefon zostanie również wyposażony w maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i do 512 GB pamięci na dane typu UFS 3.1. W ofercie sprzedażowej mogą także pojawić się modele tańsze, które zaoferują nieco mniej pamięci RAM i tej na dane. Pod względem oprogramowania telefon będzie pracował pod kontrolą systemu Android 12 z MyUI 4.0.Gwoli przypomnienia, najnowszy układ SoC firmy Qualcomm jest wykonany w 4nm procesie technologicznym TSMC. Ma 8 autorskich rdzeni Kyro (modyfikacje Cortex-X2, Cortex-A710 i Cortex-A510) z taktowaniem do 3.2 GHz i układ graficzny Adreno 730. To wszystko podkręcone o około 10% względem standardowej wersji, a do tego jeszcze usprawnione zarządzanie energią i temperaturą.Motorola edge 30 Ultra otrzyma akumulator o pojemności 4610 mAh, obsługujący szybkie przewodowe ładowanie o mocy 125 W. Szybkie ładowanie przez Motorolę obiecuje pełne naładowanie rozładowanej baterii w zaledwie 19 minut, a zaledwie siedem minut powinno wystarczyć, aby doprowadzić rozładowaną baterię do poziomu 50 procent. Ponadto telefon ma być wyposażony w bezprzewodowe ładowanie 50 W z opcjonalną ładowarką bezprzewodową.Na chwilę obecną nie jest jeszcze znana cena, ale możemy spokojnie przyjąć, że nadchodząca Motorola Edge 30 ultra będzie kosztowała nie mniej, niż 4400 złotych. Tym bardziej że Motorola edge 30 pro kosztuje w Polsce 3799 złotych.Źródło: @evleaks / Twitter / fot. tyt. Motorola