Apple dokonało niemożliwego. W USA pobiło imponujący rekord

Spektakularne osiągnięcie.

Podczas gdy w Polsce smartfony Apple w dalszym ciągu kojarzą się z luksusem i produktem z półki premium, w Stanach Zjednoczonych powoli stają się synonimem najzwyklejszego telefonu. Narzędzia. Przedmiotu, który niewiele różni się od wiertarki, paletki do tenisa stołowego lub chleba. Doskonale obrazują to najnowsze dane prezentowane przez Counterpoint Research. Po raz pierwszy w historii Apple udało się zgarnąć ponad 50 procent amerykańskiego rynku smartfonów.W minionym już drugim kwartale 2022 roku Apple udało się zdobyć po raz pierwszy ponad 50-procentowy udział w rynku smartfonów w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji producent pochwalił się, że jest najlepszą marką na świecie jeśli chodzi o segment urządzeń ultra-premium (droższych niż 1000 dolarów) z udziałem na poziomie aż 78 procent. Udział w segmencie premium (smartfony droższe niż 400 dolarów) udział ten wynosi 57 procent.Mierząc całkowity udział iPhone'ów w amerykańskim rynku, Counterpoint Research zwróciło uwagę nie tylko na bieżącą sprzedaż urządzeń, ale też na całkowitą liczbę aktywnych smartfonów. Financial Times podaje, że iPhone wyprzedził 150 modeli smartfonów z Androidem. Na drugim stopniu podium znalazł się Samsung, a na trzecim... Lenovo.

Czemu Apple zawdzięcza swój sukces?

Domniemany wygląd nowego iPhone 14 Pro. | Źródło: YouTubeAnalityk CSS Insight, Ben Woods, słusznie podkreślił, że choć media emocjonują się głównie wynikami dostaw w ujęciu kwartalnym, Apple powoli, co kwartał, zdobywa coraz większe udziały w rynku aktywnych smartfonów. Dzieje się tak z prostego powodu: iPhone'y są kupowane z drugiej, trzeciej, czwartej ręki.Taki stan rzeczy pozwala Apple czerpać gigantyczne pieniądze ze sprzedaży aplikacji i usług. Chociaż ogólna marża Apple wynosi około 37-38 procent, szacuje się, że marże usług przekraczają 70 procent.Przyzwyczajenie do iOS? Na pewno. Cała masa dobrze działających usług, spośród których niektórych wciąż brakuje w Polsce? Z pewnością. Do tego dobrze działający system, niezłe aparaty... No właśnie, a co Wam podoba się w iPhone'ach? Dlaczego Twoim zdaniem Apple odnosi tak wielki sukces w USA? Zapraszam do dyskusji w komentarzach.Źródło: Financial Times, Counterpoint Research