Hama stawia na ułatwianie codziennego życia. Nowe produkty z IFA 2022 wzbudzają zainteresowanie

Międzynarodowe targi IFA 2022 w Berlinie to doskonała okazja dla producentów elektroniki, aby zaprezentować nowe urządzenia i usługi. Podczas pierwszych dwóch dni targowych miałem okazję obcować z wieloma interesującymi gadżetami, ale te na stoisku niemieckiej marki Hama wzbudziły moje szczególne zainteresowanie.



Hama od lat stara się dostarczać produkty i rozwiązania, które po prostu ułatwiają codzienne życie. Zaprezentowane nowości zdecydowanie wpisują się w strategię marki.



Smart home i zasilanie energią

Nowe produkty z pewnością zainteresują fanów nowoczesnej, komfortowej elektroniki użytkowej.



Jak powiedział nam Maciej Kramer, szef marketingu, reklamy i PR Hama w Polsce, firma pamięta też o wymaganiach zwykłych domowników, pragnących po prostu żyć jak wygodniej oraz jak najbardziej ograniczyć konieczność ręcznego sterowania każdym z poszczególnych akcesoriów.



Osoby zainteresowane rozbudowaniem swojego ekosystemu smart home z pewnością zainteresuje nowoczesny dzwonek do drzwi z kamerą i baterią. Standardowo działa we własnej sieci Wi-Fi, może pochwalić się czujnikiem ruchu i wodoodpornością na poziomie IP65, czyli urządzeniu niestraszne będą nawet ulewy.





Listwa zasilająca o maksymalnej mocy 65 W

Zewnętrzne gniazdo WLAN obsługuje napięcie do 2300W/10A

Oferta smart home od Hama

Lampa RGBW Hama

Audio i akcesoria Bluetooth

Odbiornik Bluetooth 5.1 z wtyczką Jack 3,5 mm

Produkty audio z oferty marki Hama na IFA 2022

Głośniki Bluetooth Shine 2.0

HAMA Spirit Pure

Akcesoria do urządzeń mobilnych

Uchwyt na smartfon Hama w formie korka do butelki

Ładowarka indukcyjna Rappo

Ładowarka Hama GaN 65W

Hama Fit Watch 4910

Paski do zegarków Hama

Użyteczne akcesoria do telewizorów

Stojak TV Hama

Stojak TV Hama w standardzie VESA 400 x 400

Akcesoria, które naprawdę ułatwiają życie

Wyposażona jest w najnowsze technologie Power Delivery i Qualcomm, zapewniające możliwie jak najszybsze i bezpieczne zasilanie energią z doborem odpowiedniego natężenia prądu. W listwie znajdziemy dwa obustronne porty USB-C i jeden USB-A. To szczególnie wygodne rozwiązanie dla użytkowników smartfonów, tabletów czy netbooków.Mój entuzjazm wzbudziło nowe, zewnętrzneobsługuje napięcie do 2300W/10A. Podobnie jak inne rozwiązania smart home, urządzenie tworzy bezpośrednie połączenie z routerem we własnej sieci WiFi. Dzięki niemu można sterować urządzeniami elektrycznymi za pomocą aplikacji lub asystenta głosowego. Wyłączanie światła w ogrodzie czy na tarasie brzmi naprawdę komfortowo.Ciekawostką jest. To proste urządzenie potrafi rozszerzyć możliwości tradycyjnego gniazdka zasilającego o dodatkowe porty USB-A i USB-C. Dzięki temu oszczędzamy miejsce i możemy jednocześnie zasilać tradycyjne sprzęty oraz urządzenia mobilne czy akcesoria.Oferta smart home od Hama obejmuje oczywiście szeroką gamę produktów, jak inteligentne gniazdka, żarówki kamery do monitoringu czy oświetlenie RGBW.Niemiecki producent coraz większy nacisk kładzie również na oświetlenie, które również jest smart. Szczególnie ciekawie wyglądają, gdzie natężeniem czy kolorem oświetlenia możemy sterować z poziomu aplikacji mobilnej.Z gamy produktów Bluetooth pokazano nowy. Pozwala on zyskać łączność bezprzewodową w sprzęcie hi-fi starego typu czy wysłużonym wzmacniaczu. Dodatkowymi “ficzerami” są wsparcie dla trybu głośnomówiącego w aucie lub transmisja muzyki.Spośród jego atutów warto wymienić funkcję wyciszania rozmów prywatnych, przycisk Bass Booster, wbudowany akumulator o pojemności 150 mAH oraz możliwość odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu przez 10 godzin. Odbiornik swoją solidną konstrukcję zawdzięcza wykonaniu z metalu i tworzywa sztucznego.Na stoisku Hama prezentowane są głośnikio mocy 30 watów z funkcją Xtra-Bass. Dzięki wszechstronnemu oświetleniu LED można nie tylko odtwarzać ulubioną muzykę, ale i stworzyć nastrój we właściwym świetle. Urządzenie wspiera aż 5 trybów oświetlenia (może efektywnie pulsować w rytm odtwarzanej muzyki).Co ważne, głośnik odporny jest na zachlapania (IPX4) więc bez przeszkód można zabrać go ze sobą na kemping. Stabilne połączenie gwarantuje standard Bluetooth 5.0, a podłączając dwa głośniki Shine 2.0 bardzo łatwo uzyskać efekt stereo. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 2000 mAh zapewniającą nawet 12 godzin nieprzerwanej pracy.Podczas wizyty w Berlinie mieliśmy okazję wypróbować słuchawki dokanałowe HAMA Spirit Pure , których kształt i funkcje zapewniają prawdziwą swobodę ruchów.Kompaktowe słuchawki dostępne w kolorze czarnym oraz białym wspierają Bluetooth 5.0 i wodoodporność IPX5, a cechy te wskazują, że jest to produkt szalenie wszechstronny.HAMA Spirit PureSterowanie dotykowe umożliwia bezpośredni dostęp do sterowania głosowego za pomocą asystentów Siri i Google – bez konieczności korzystania ze smartfona. Niewielkie etui ładujące umożliwia czterokrotne naładowanie słuchawek, co przekłada się nawet na 20 godzin pracy.Jak powiedział nam Maciej Kramer, szef marketingu, reklamy i PR Hama w Polsce, akcesoria do urządzeń mobilnych stanowią stanowią niezwykle ważny segment produktów dla marki. W Berlinie mogliśmy zobaczyć szereg użytecznych akcesoriów, od ładowarek indukcyjnych po rozwiązania dla twórców internetowych.Firma duży nacisk kładzie na akcesoria do ładowania urządzeń mobilnych. Tutaj do dyspozycji otrzymujemy zarówno ładowarki bezprzewodowe , jak i adaptery zasilające.Współczesne smartfony i inne gadżety z kategorii elektroniki użytkowej wymagają częstego ładowania, dlatego tak ważne jest maksymalne skrócenie i uproszczenie tego procesu. Hama wprowadza do swojej oferty bardzo kompaktoweCo ważne, urządzenie wspiera popularne standardy Power Delivery (PD) i Quick Charge 3.0 i może zasilać jednocześnie dwa urządzenia przez porty USB typ C i USB typ A.Skoro już mowa o akcesoriach, z których coraz częściej korzystamy na co dzień, warto przyjrzeć się nowemu smartwatchowiW nowym zegarku producent postawił na funkcje sportowe, ale i elegancki design. Kolorystyka wskazuje, że urządzenie dedykowane jest dla kobiet, a w ofercie znajdziemy dodatkowo sporo pasków pozwalających spersonalizować wygląd smartwatcha. Obudowa w kolorze różowego złota posiada klasę ochrony IP68.Inteligentny zegarek Hama monitoruje aktywność fizyczną, wspiera śledzenie 15 dyscyplin sportowych, potrafi też wyświetlać powiadomienia ze smartfonu. Jedno ładowanie baterii powinno zapewnić do 6 dni pracy.Z pewnością wielu z naszych Czytelników miało styczność z uchwytami na TV marki Hama. W tym segmencie niemiecki producent ma również nowe, ciekawe rozwiązania, a wśród nich stojaki telewizyjne.Pierwszy stojak ma rozstaw śrub w standardzie VESA do 600 x 400, a przeznaczono go do telewizorów o przekątnej ekranu od 37 do 75 cali i wyróżnia się składanymi ramionami do tv.Drugi odpowiada standardowi VESA 400 x 400, powstał z myślą o telewizorach o przekątnej ekranu od 32 do 65 cali, umożliwia także obrót w poziomie o 70 stopni. Każdy z nich pozwala zmianę regulacji wysokości, sprytne zarządzanie kablami oraz ma antypoślizgowe gumowe nakładki na nóżki.Hama nie zapomina też o ergonomii pracy. W ofercie pojawiła sięczyli stojak na laptop, tablet lub telefon. Jak podkreśla producent, to kwintesencja wygodnej pracy i zabawy przy notebooku, tablecie lub smartfonie.Przyjmuje postać dwóch niewielkich blatów – górny na właściwe urządzenie docelowe, dolny na klawiaturę i myszkę . Oba połączone są ze sobą sprężyną gazową, umożliwiającą regulację wysokości w zakresie 11-50 cm. Stojak udźwignie do 15 kg, nie brak też silikonowych antypoślizgowe nakładek. Możemy tutaj liczyć na pięcioletnią gwarancję producenta.To tylko oczywiście przegląd tylko niewielkiej części nowości produktowych z portfolio marki Hama. Więcej można zobaczyć od 2 do 6 września w hali 4.2 (stoisko nr 101) na międzynarodowych targach IFA w Berlinie. Na stoisku przygotowanych zostało tam mnóstwo atrakcji, pokazów i stref tematycznych, zaprezentowane zostanie też nowa koncepcja marki.Odwiedzając tegoroczne targi w Berlinie miałem okazję z bliska obejrzeć naprawdę dużo gadżetów i nowoczesnych produktów. Na stoisku Hama prezentowane są akcesoria realnie przydatne i ułatwiające życie. Firma nieustannie rozwija swoje portfolio, a co najważniejsze, oferowane produkty są przystępne cenowo. Już wkrótce na łamach naszego portalu będziecie mogli przeczytać recenzje wielu nowości od Hama.