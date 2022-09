Z wyceną tego smartfona Samsung przesadził. Poznajcie Galaxy Wide 6

Zdecydowanie za drogi.

Specyfikacja Samsung Galaxy Wide 6

Cena Samsung Galaxy Wide 6

Samsung wprowadził do oferty nowy smartfon Galaxy Wide 6, który jest następcą Galaxy Wide 5 zaprezentowanego we wrześniu ubiegłego roku. Podobnie jak jego poprzednik, Wide 6 otrzymał identyczny układ SoC, a mianowicie Dimensity 700. Niektóre z jego innych zalet to wyświetlacz 90 Hz i 50-megapikselowy potrójny aparat. Poniżej znajdziecie wszystkie informacje na temat specyfikacji, funkcji i ceny najnowszego średniaka od Samsunga.Samsung Galaxy Wide 6 wyposażony został w 6,5-calowy wyświetlacz AMOLED, który wyświetla treści w rozdzielczości HD+ (720 x 1600 pikseli), charakteryzujący się proporcjami 20: 9. Ekran z wycięciem w kształcie kropli wody oferuje stosunek ekranu do frontowego panelu wynoszący około 90 procent, co w przypadku taniego smartfona jest całkiem w porządku.Wydajność w smartfonie Samsung Galaxy Wide 6 zapewnia MediaTek Dimensity 700. SoC występuje w towarzystwie 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci zarezerwowanej na dane i aplikacje. W urządzeniu znajduje się dedykowane gniazdo microSD, które zapewnia dodatkową pamięć poprzez implementację karty. Telefon działa na systemie operacyjnym Android 12 z interfejsem One UI 4.0.W dedykowanym otworze umieszczono 8-megapikselowy aparat do robienia selfie. Na tylnym panelu urządzenia zastosowano natomiast zestaw trzech aparatów z podwójną diodą doświetlającą LED. Składa się z 50-megapikselowego aparatu głównego, 2-megapikselowego czujnika głębi i aparatu do makrofotografii o takiej samej liczbie megapikseli.Energię dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy raptem 10 W. Na boku smartfona obecny jest czytnik linii papilarnych. Pozostała specyfikacja obejmuje: obsługę dwóch kart SIM, mostem 5G, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, port USB typu C, NFC i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.Samsung Galaxy Wide 6 wyceniony został na 349000 KRW, co po przeliczeniu daje nam około 1210 złotych. Smartfon jest dostępny tylko w wariancie 4 GB + 128 GB i występuje w trzech kolorach: czarny, biały i niebieski.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung