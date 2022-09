Xiaomi 12T, i 12T Pro niemal bez tajemnic. Data premiery, specyfikacja, konfiguracje i kolory

Kolejne dwa świetne smartfony.

Xiaomi 12T Pro to rebranding Redmi K50 Ultra ulepszeniami

Xiaomi 12T Pro zapowiada się genialnie

Źródło: pricebaba

Źródło: Xiaomi

Xiaomi 12T również będzie bardzo ciekawy

Ile będą kosztowały nowości?

Oczekuje się, że jeszcze w tym miesiącu Xiaomi zaprezentuje swoje nadchodzące flagowce, Xiaomi 12T i 12T Pro. Firma nie ujawniła żadnych szczegółów na temat nadchodzących urządzeń, jednak w internecie pojawiły się nowe doniesienia dotyczące specyfikacji, wersji kolorystycznych oraz konfiguracjami pamięci dla serii Xiaomi 12T. Czego zatem można po nich oczekiwać?Nie da się ukryć, że Xiaomi wie, jak się bawić i dobrze sprzedawać smartfony o bardzo podobnej specyfikacji, aczkolwiek pod inną nazwą i na innych rynkach. Okazuje się bowiem, że nadchodzący flagowy Xiaomi 12T Pro będzie niczym innym, jak międzynarodowym wariantem Redmi K50 Ultra , który nie opuści oficjalnym kanałem dystrybucji rodzimego rynku producenta. Najważniejsze jest jednak to, że nie będzie to typowe zmiana nazewnictwa, gdyż Xiaomi 12T Pro doczeka się kilku usprawnień, w tym w sekcji aparatów, gdyż otrzyma moduł 200 MP firmy Samsung. Będzie to zatem model nader interesujący.Xiaomi 12T Pro ma zaoferować lepsze zarządzanie energią, a także wyższą wydajność i zarazem lepszą kontrolę nad temperaturą, poprzez zastosowanie układu SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Układ ten oferuje o 10% wyższą szczytową wydajność procesora (rdzenia głównego) i 30% poprawę efektywności energetycznej w porównaniu z podstawowym Snapdragonem 8 Gen 1.Teoretycznie to spore udoskonalenie względem poprzednika, zwłaszcza w kwestii nagrzewania się i zarządzania energią. Układ ten współpracować będzie z maksymalnie 12 GB pamięci RAM. Tak potężny zestaw wymaga odpowiedniego chłodzenia, dlatego też zastosowana zostanie komora parowa o powierzchni 3725 mm². To powinno utrzymać temperaturę procesora w ryzach i zminimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska throttlingu. Procesor ma współpracować z bardzo szybką pamięcią RAM LPDDR5 (6400 Mb / s) i pamięcią na dane typu UFS 3.1 o pojemności do 256 GB. Do ogerty trafi takze słabszy wariant 8 GB + 256 GB.W smartfonie ma zostać wykorzystany czujnik aparatu ISOCELL HP1 lub ISOCELL HP3 firmy Samsung. Oba mają rozdzielczość 200 MP, aczkolwiek istotna różnica dotyczy przekątnej i rozmiaru piksela. HP1 ma odpowiednio 1/1,22 ″ i 0,64 µm, podczas gdy HP3 ma odpowiednio 1/1,4 i 0,56 µm.Ten pierwszy jest zdecydowanie mocniejszy, a do tego to właśnie w niego wyposażona została flagowa Motorola. Samsung ISOCELL HP1 wykorzystuje technologię łączenia czterech pikseli w jeden, co oznacza, że finale zdjęcia będą o rozdzielczości 50 MP.Dobrze byłoby zobaczyć smartfon Xiaomi z takim samym czujnikiem. Nie liczyłbym jednak na logo Lecia i dodatkowe technologie w rzeczonym urządzeniu, gdyż model ten nie będzie należał do flagowej rodziny Xiaomi 12s , a będzie wyłącznie przystępnym cenowo średniakiem z rozwiązaniami zastosowanymi w serii Xiaomi 12 z końcówki ubiegłego roku. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie on bardzo interesujący i z pewnością warto będzie rozważyć zakup, bo jakby nie było, poprzednik okazał się modelem zacnym, a nawet standardowy model Xiaomi 11T oferował wiele za rozsądne pieniądze.Na wyposażeniu Xiaomi 12T Pro ma także zagościć ekran o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, który jest taki sam jak 6,67-calowy ekran 1.5K, który został wprowadzony na początku tego miesiąca. Niewykluczone, że będzie to 12-bitowy OLED charakteryzujący się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego 480 Hz. Ten ekran wspierający HDR10+ zostanie zatem skalibrowany w palecie kinowej DCI-P3 i będzie w stanie wyświetlać do 68,7 miliarda kolorów. Do tego obsłuży ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1920 Hz.Ten smartfon ma wykorzystywać układ MediaTek Dimensity 8100 Ultrawytworzony w 5 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. I choć nie będzie to jednostka mniej wydajna, aniżeli ta zastosowana w wariancie Pro, to jednak w zupełności wystarczająca do wszystkiego. Tym bardziej że Xiaomi 12T będzie dostępny w dwóch wariantach – 8 GB RAM + 128 GB pamięci i 8 GB RAM + 256 GB.Na tylnym panelu Xiaomi 12T ma zagościć 108-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszyć będzie 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 2-megapikselowy czujnik makro.Podobno energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh oferujący obsługę szybkiego ładowania o mocy 67 W.Jeśli wierzyć najnowszym przeciekom, podstawowy wariant ma otrzymać identyczny wyświetlacz, jak Xiaomi 12T Pro, a zatem jeden z najlepszych w ofercie marki. Ponadto raport ujawnia, że ​​urządzenia będą oferowane w opcjach kolorystycznych Cosmic Black, Lunar Silver i Clear Blue.Mając na uwadze fakt, że sugerowane ceny detaliczne za Redmi K50 Ultra na rodzimym rynku producenta startują od 2999 juanów (2023 zł), można spodziewać się, że podstawowy Xiaomi 12T wyceniony zostanie podobnie. W przypadku Xiaomi 12T Pro ceny będą zauważalnie wyższe i należy się spodziewać, że za podstawy model zapłacimy na polskim rynku co najmniej 3999 zł.Źródło: pricebaba / fot. tyt. Xiaomi