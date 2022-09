Pamiętacie składanego ASUSa? Przy nim Lenovo ThinkPad X1 Fold jest naprawdę tani

Niedawno mogliście przeczytać o, którego cena wyglądała na naprawdę astronomiczną. W prostym przeliczeniu od około 16438 złotych, ale po uwzględnieniu polskiej stawki podatkowej 20218 złotych. Jego struktura i możliwości są podobne do tegorocznego Lenovo ThinkPad X1 Fold, jednak Chińczycy zapowiedzieli wyraźnie niższą cenę. Choć to nie znaczy, że będzie dosłownie tanio, w końcu za innowacyjne nietypowe urządzenia o niezłej wydajności nigdy nie płacimy jak za podstawowe modele.



Składany komputer Lenovo możesz używać w wielu trybach, także jak zwykły laptop czy tablet

Nowy ThinkPad X1 Fold jest najlżejszym 16-calowym laptopem na świecie z certyfikatem Intel Evo. Może pracować w wielu trybach jako rozłożony lub złożony tablet (także z klawiaturą ekranową na jednej części), desktop z dotykową matrycą i oddzielną klawiaturą czy tradycyjny laptop po przyłączeniu fizycznej klawiatury na dolny złożony segment, wtedy aktywna część ekranu ma przekątną 12 cali. Oczywiście niektóre ze wspominanych trybów mogą być zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej. Lenovo ma duże doświadczenie w tego typu konstrukcjach. Pierwsze prototypy firma zaprezentowała kilka lat temu, a kupić je można było w 2020 roku.

Mnogość trybów pracy Lenovo ThinkPad X1 Fold / Foto: Lenovo

Wydajny składany laptop z najnowszymi rozwiązaniami nie może być tani

Praca na laptopie może odbywać się dzięki dotykowemu ekranowi, pełnowymiarowej (choć pozbawionej sekcji numerycznej) klawiaturze z dużym touchpadem i typowym dla serii ThinkPad od Lenovo (wcześniej IBM) trackpointem. Dodatkowo komputer obsługuje opcjonalne piórko magnetyczne zgodne z protokołem Wacom. Warto zaznaczyć, że konstrukcja ma cieńsze ramki, smukłą obudowę i osłonę wykonaną w pełni z materiałów pochodzących z recyklingu, a także sporo podobnego typu surowców w innych elementach.Za wydajność Lenovo ThinkPad X1 Fold odpowiadają procesory Intel Core 12 gen vPro z linii i5 oraz i7 (jeśli dobrze rozumiem, to wersje niskonapięciowe) i wbudowana w nie grafika Intel Iris Xe. Platforma jest zgodna z Intel Evo. Do tego mamy także do 32GB RAM LPDDR5 i do 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0. Jest też chociażby kamera zgodna z Windows Hello, czytnik odcisków palców (w module klawiatury), opcjonalny modem 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, akumulator 48 Wh (opcjonalnie dodatkowa 16 Wh) z ładowaniem 65 W, 2 x Intel Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, system czterech mikrofonów czy zestaw trzech głośników Dolby Atmos.