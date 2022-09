Meta rozpoczyna współpracę z Qualcommem. Co z tego wyniknie?

Długoletnie partnerstwo.

Meta ma mocną konkurencję. Na scenie o swój kawałek tortu w świecie VR walczą także tacy giganci, jak między innymi Google, Apple czy Amazon. Już w kwietniu tego roku mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy, iż przedstawiciele Meta faktycznie rozglądają się za potencjalnymi umowami związanymi z produkcją niestandardowych półprzewodników.Osoby odpowiedzialne za rozwój wspomnianych projektów nie zdradziły więcej szczegółów na ich temat i konsekwentnie odmawiają wypowiedzi dla mediów. Istnieją jednak inne znaki wskazujące na to, iż Meta chce skalować swoje ambicje związane ze światem rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Firma oprócz czipów ma pracować także nad zaawansowanym oprogramowaniem, które trafi do okularów nowej generacji.“Chodzi o to, aby zrobić to, co jest potrzebne do stworzenia najlepszych, możliwych doświadczeń w metaverse” - twierdzi Mark Zuckerberg.Czy to się uda? Poczekamy, zobaczymy. Wizja rozszerzonej rzeczywistości prezentowanej przez Meta jest bardzo ambitna oraz konkretna. Niektórzy eksperci zwracają jednak uwagę, iż obecnie Mark Zuckerberg stawia wszystko na jedną kartę.Oby Zuck nie “przestrzelił” ze swoimi oczekiwaniami.Źródło: Qualcomm / fot. Unsplash.com