Xiaomi: POCO M5s i POCO M5 zadebiutowały w promocji na start

Dwa nowe niedrogie smartfony POCO.

Dziś zaprezentowano nowe, niedrogie smartfony POCO M5 oraz POCO M5s, które mogą spodobać się osobom poszukującym telefonu o atrakcyjnym wyglądzie i z pojemną baterią. Oba urządzenia trafiły do sprzedaży w salonach Xiaomi Store oraz sklepach internetowych mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl w ciekawej promocji na stary.POCO M5 to smartfon wyposażony w 6,58-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2408 pikseli, chroniony szkłem Gorilla Glass. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi tu 90 Hz, lecz dzięki technologii Dynamic Switch może spadać do 30 lub 60 Hz. Gracze powinni docenić próbkowanie dotyku na poziomie 240 Hz. Deklarowana jasność ekranu to nawet 500 nitów.

POCO M5s - nieco wydajniejszy

64 Mpix (f/1.8, PDAF) - szerokokątny

- szerokokątny 8 Mpix (f/2.2) - ultraszerokokątny

- ultraszerokokątny 2 Mpix (f/2.4) - makro

- makro 2 Mpix (f/2.4) - głębia tła

Ceny POCO M5 i POCO M5s w Polsce oraz promocja

POCO M5 4/64 - 849 złotych

- 849 złotych POCO M5 4/128 - 999 złotych

- 999 złotych POCO M5s 4/64 - 1099 złotych

- 1099 złotych POCO M5s 4/128 - 1199 złotych

POCO M5. | Źródło: POCOO wydajność smartfonu POCO dba 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G99 z układem graficznym Mali-G57 MC2, wspierany przez 4 GB pamięci RAM LPDDR4X. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 64 lub 128 GB pamięci UFS 2.2. Nie zabrakło gniazda na kartę pamięci micro SD o pojemności do 1 TB.Na miłośników fotografii mobilnej czeka aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z obiektywem f/1.8 i autofokusem wykorzystującym detekcję fazy (PDAF). Towarzyszą mu czujnik głębi tła o rozdzielczości 2 Mpix z obiektywem f/2.4 oraz sensor makro 2 Mpix z obiektywem f/2.2. Z przodu umieszczono kamerkę o rozdzielczości 5 Mpix (obiektyw f/2.2).POCO M5. | Źródło: POCOBateria o pojemności 5000 mAh powinna zapewnić niezły czas działania. W zestawie znalazła się ładowarka o mocy 22,5 W i przewód USB-C, ale warto pamiętać o tym, że telefon wspiera szybkie ładowanie z mocą jedynie 18 W.Urządzenie działające pod kontrolą Androida 12 z nakładką MIUI 13 oferuje łączność NFC, Bluetooth 5.3 oraz dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac. Jest też czytnik linii papilarnych z boku obudowy, złącze audio jack 3.5 mm oraz nadajnik podczerwieni IrDA. Zabrakło łączności 5G. Sprzęt o wymiarach 163,99 x 76,09 x 8,9 mm ma masę 201 gramów.POCO M5s kusi nieznacznie lepszymi parametrami, ale kosztem odrobinkę wyższej ceny. Smartfon wyposażono w 6,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080x2408 pikseli, pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 3. Wyświetlacz cechuje odświeżanie na poziomie 60 Hz, ale wyróżnikiem ma być jasność na poziomie aż 1100 nitów.POCO M5s. | Źródło: POCOWydajność POCO M5s zapewnia 8-rdzeniowy układ MediaTek Helio G95 z GPU Mali-G76 MC4 oraz 4 GB pamięci RAM LPDDR4X. Użytkownik na swoje dane otrzymuje 64 lub 128 GB pamięci UFS 2.2 oraz gniazdo na kartę pamięci w formacie micro SD o pojemności do 1 TB.Sprzęt z głośnikami stereo zamknięto w obudowie z certyfikatem IP53, potwierdzającym jej odporność na wodę oraz pył. POCO M5s jest znacznie lżejszy od POCO M5 i waży zaledwie 178,8 grama. Smartfon nie został odchudzony kosztem pojemności baterii, która wynosi tu 5000 mAh, podobnie jak w tańszy modelu. Przewagą jest obecność szybszego ładowania 33 W.POCO M5s. | Źródło: POCOPOCO M5s ma cztery aparaty główne - o jeden więcej niż model POCO M5. Są tu moduły:Oprócz nich jest też oczywiście kamerka przednia o rozdzielczości 13 Mpix z obiektywem f/2.4.Na swoim miejscu są NFC, Bluetooth 5.0 (dlaczego nie 5.3 jak w tańszym modelu?!), obsługa LTE, dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac, nadajnik podczerwieni IrDA, złącze jack 3.5 mm oraz czytnik linii papilarnych usytuowany z boku obudowy.Ceny nowych smartfonów POCO wynoszą:POCO M5 sprzedawany jest w kolorach czarny, zielonym i żółtym.POCO M5s trafił do sprzedaży w kolorach szarym, białym i niebieskim.POCO M5. | Źródło: POCOOsoby, które kupią powyższe smartfony do 7 września 2022 roku lub do wyczerpania zapasów, zapłacą za każdy z egzemplarzy o 100 złotych mniej od podanych powyżej cen.Urządzenia będą dostępne nie tylko w sklepach internetowych mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl, ale także na Allegro oraz w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.Źródło: POCO