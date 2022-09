Huawei nova 10 pro i Huawei nova 10 wchodzą do Europy. Sprawdź ceny

Dwa dobre średniaki.

Ile zapałajmy w Europie za nowości?

Specyfikacja Huawei nova 10 pro i Huawei nova 10

Źródło: Huawei

Huawei na tegorocznych targach w Berlinie zaprezentował dwa smartfony z serii nova – Huawei nova 10 pro i Huawei nova 10. Oba mają sporo dobrego do zaoferowania, w tym bardzo zaawansowany zestaw aparatów do selfie oraz szybkie ładowanie. To jednak nie koniec mocnych akcentów w tych modelach, dlatego też warto pochylić się nad nimi nieco bliżej.Huawei nova 10 pro i Huawei nova 10 nie są stricte nowymi smartfonami, ale to gorące nowości na Starym Kontynencie. Ogłoszona dostępność w Europie, to znak, że Huawei nadal o nas myśli i chce tutaj powalczyć swoimi urządzeniami z oprogramowaniem HarmonyOS 2.0. I choć liczba zwolenników smartfonów bez GMS jest dość skromna, to jednak trzeba pamiętać, że Huawei ma już swoje oprogramowanie kompletne i w zasadzie pozwalające na swobodne korzystanie ze smartfona. Trzeba jednak do tego przywyknąć, a ja niestety nie jestem jeszcze na to gotowy, o czym zresztą wspomniałem przy okazji recenzji fantastycznego Huawei Mate Xs 2.Według serwisu GSMArena Huawei nova 10 będzie kosztował 549 euro, podczas gdy nova 10 Pro zostanie wyceniony na 699 euro. Oba telefony będą dostępne w jednej konfiguracji pamięci – 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane i aplikacje. Jeśli chodzi o opcje kolorystyczne, klienci będą mogli wybierać między kolorami Silver i Black. Rzućmy okiem na to, co mają do zaoferowania te urządzenia.Huawei nova 10 pro wyposażony został w 6,78-calowy wyświetlacz wykonany technologii OLED o rozdzielczości FHD+ (2652 x 1200 pikseli), charakteryzujący się częstotliwością odświeżania dochodzą do 120 Hz. Do tego nie zabrakło oczywiście wsparcia dla HDR10+ i do tego jeszcze obsługi 10-bitowej głębi kolorów. Natomiast wariant podstawowy oferuje ekran o przekątnej 6.7”. W obu modelach zintegrowano pod ekranem czytnik linii papilarnych.Za ich działanie odpowiedzialny jest Qualcomm Snapdragon 778G 4G Plus (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z 8 GB pamięci RAM i 236vGB pamięci na dane. Tutaj raczej zaskoczeniem nie jest, że została wykorzystana nowsza i zarazem szybka pamięć. Pamiętać jednak trzeba, że nie można jej rozbudować, gdy na wyposażeniu zabrakło czytnika kart microSD.W smartfonie Huawei nova 10 za energię odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 66 W. Natomiast w przypadku wariantu pro zastosowano ogniwo 4500 mAh z szybkim ładowaniem 100 W.Na tylnym panelu obu smartfonów umieszczono wysepkę w dość nietypowym, choć ciekawym stylu. Jest ona zarezerwowana dla trzech obiektywów i diody doświetlającej LED. Huawei nova 10 pro i Huawei nova 10 wykorzystują 50-megapikselowy sensor z przysłoną obiektywu f/1.9, który jest połączony z 8-megapikselowym aparatem ultraszerokokątnym i 2-megapikselowym sensorem do zdjęć z bliskiej odległości (makro).Istotnym smaczkiem w przypadku Huawei nova 10 pro jest zestaw obiektywów na froncie. Smartfon wyposażono bowiem w dwa obiektywy; pierwszy to 60-megapikselowa jednostka z przysłoną obiektywu f/2.4 i polem widzenia 100 stopni, a drugi to teleobiektyw 8 MP oferujący dwukrotne zbliżenie optyczne. To bez dwóch zdań nowość w smartfonach.Standardowy model ma tylko jeden aparat, ale również o rozdzielczości 60 MP.Źródło: gsmarena / fot. tyt. Huawei