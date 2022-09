Ten smartfon zachwyci designem. Premiera realme C33 już na dniach

Będzie tani i ładny.

Źródło: realme

Kluczowy będzie tutaj design

Źródło: realme

Specyfikacja będzie podstawowa, ale wystarczająca

realme nadal che szturmować rynek tanich smartfonów, a najlepszym tego przykładem jest nadchodzącą premiera modelu realme C33. Będzie to już kolejny smartfon z tejże serii, która notabene wyróżnia się dość oryginalnym wzornictwem, a zarazem przystępną ceną. Czy i tym razem będzie podobnie?realme organizuje konferencję prasową 6 września, podczas której wprowadzi na rynek prawdziwie bezprzewodowe słuchawki douszne realme Buds Air 3S i smartwatch realme Watch 3 Pro. Do tego jeszcze będzie nasz tytułowy smartfon realme C33, na temat którego wiemy już całkiem sporo.realme C33 będzie smartfonem niskobudżetowym, a przed premierą firma ujawniła już kilka kluczowych specyfikacji i funkcji urządzenia. realme C33 będzie dostępny w Indiach za pośrednictwem Flipkart w przyszłym tygodniu. Kilka tygodni później powinien trafić także na polskie półki sklepowe.Nie da się ukryć, że smartfony z rodziny realme C znacząco wyróżniają się na tle konkurencji pod względem designu. Wystarczy spojrzeć bowiem na realme C30 , czy też realme C35 . Oba modele testowaliśmy dla Was na serwisie, a zatem możecie spokojnie zapoznać się z ich recenzjami.Nie inaczej będzie w przypadku debiutującego na dniach realme C33. Wygląda na to, że projekt tego telefonu jest inspirowany niedawno wprowadzonym Realme 9i 5G z tą jednak różnicą, że przez środek tylnego panelu przechodzić będzie pionowy pasek wystający ponad resztę konstrukcji. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – niebieskiej, złotej i czarnej. Dodać jeszcze trzeba, że realme C33 będzie miał grubość 8.3 mm, przy wadze 187 gramów.Niewykluczone, że we włączniku zintegrowany zostanie czytnik linii papilarnych, aczkolwiek nie ma na to jeszcze potwierdzenia. Warto bowiem zauważyć, że realme C30 takowego rozwiązania nie posiada i jedynym zabezpieczeniem jest rozpoznawanie twarzy.Model ten ma zostać wyposażony w dwa obiektywy na tylnym panelu z głównym obiektywem 50 MP, a drugi aparat może mieć 2 MP i prawdopodobnie zostanie zarezerwowany do płytkiej głębi ostrości. Warto zwrócić uwagę, że pierścienie będą dość mocno wystawały ponad lico.Smartfon zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który już od dłuższego czasu uznawany jest za standard wśród smartfonów i to nie tylko marki realme. Mając na uwadze cenę za ładowanie będzie odpowiadać zasilacz o pojemności 10W. Takie ogniwo powinno zapewnić około dwa dni pracy.Niewykluczone, że sercem tego modelu będzie SoC Unisoc Tiger T612, który bez dwóch zdań jest wytwarzany w dość przestarzałym procesie litograficznym 12 nm FinFET. Ma on ośmiordzeniowy procesor złożony z dwóch wydajnych rdzeni ARM Cortex A75 o taktowaniu do 1.8 GHz, jak również sześciu ARM Cortex [email protected] GHz. Do tego dochodzi jeszcze jednordzeniowy układ graficzny Mali-G57 MP1.realme C33 będzie dostępny w trzech wariantach. Model podstawowy będzie wyposażony w 3 GB pamięci RAM i do tego będą dostępne dwa modele 4 GB pamięci RAM. Urządzenie ma być dostępne w opcjach 3 GB + 32 GB, 4 GB + 64 GB i 4 GB + 128 GB. Oczekuje się, że cena podstawowego modelu będzie wynosić około 600 złotych.Źródło: realme / fot. tyt. realme