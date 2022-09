LG chyba lubi wzbudzać kontrowersje. NFT pojawiło się na telewizorach marki

Pytanie tylko... po co?

LG Art Lab to przystań dla zwolenników NFT

LG postanowiło wejść dosyć spóźnione na scenę i właśnie wprowadziło NFT do swoich telewizorów. Użytkownicy mogą już korzystać z oficjalnej aplikacji i za jej pośrednictwem "kupować, sprzedawać i cieszyć się wysokiej jakości cyfrowymi dziełami sztuki". Jak jednak donoszą amerykańskie media - na razie nikt nie jest zainteresowany tym pomysłem. Wcale się nie dziwię i nie wróżę sukcesu.Niezbywalne tokeny to temat, który coraz rzadziej przewija się w mediach głównego nurtu. Jednym z powodów jest nieustannie słabnące zainteresowanie tym konceptem, a co za tym idzie - jego mniejsza wartość. Mimo to część ogromnych firm wciąż wydaje się wierzyć w NFT, czego dowodem jest ogłaszanie wsparcia dla tej technologii. Właśnie mamy do czynienia z kolejnym tego typu sytuacją.Kilka miesięcy temu (kiedy nastąpił boom na NFT) swoją inwestycję w niezbywalne tokeny ogłosił Samsung - koreański gigant wprowadził wtedy je do swoich telewizorów. Teraz ten sam krok poczyniło LG, które na terenie Stanów Zjednoczonych wprowadziło aplikację. Mogą z niej skorzystać osoby posiadające urządzenie z systemem webOS 5.0 lub nowszym. Z czym dokładnie mamy do czynienia?Jak już wcześniej wspomniałem, LG obiecuje, żewprost z poziomu telewizora. Pierwszy oficjalny zrzut NFT odbędzie się już 22 września i zaoferuje metalicznie wyglądające grafiki od rzeźbiarza Barry X Ball. Jeśli zaś chodzi o projekty przeciętnych użytkowników, to... ich próżno tam szukać.Redakcja portalu The Verge pokusiła się o sprawdzenie aplikacji i wygląda na to, że na razie nie ma tam żadnych NFT do przeglądania i kupowania. Widoczny jest wyłącznie zapętlony filmik promujący nadchodzący drop od wyżej wspomnianego rzeźbiarza. Okej, ale załóżmy, że coś tam jednak jest i jesteście zainteresowani kupnem.Wtedyw celu zakończenia transakcji. Na swoim koncie trzeba posiadać walutę USD Coin powiązaną z dolarem amerykańskim (jest to jedna z najbardziej stabilnych walut cyfrowych) i dopiero wtedy pojawia się opcja sfinalizowania zakupu.Co ciekawe, platforma NFT od LG zbudowana jest na Hederze. Jest to - według oficjalnego opisu - "najchętniej używana, zrównoważona, korporacyjna księga publiczna dla zdecentralizowanej gospodarki". Nie jest ona oparta o technologię blockchain (w odróżnieniu od popularnego Ethereum) i LG jest jedną z niewielu korporacji decydujących się na wybór akurat tego rozwiązania.Firma ma przy okazji nadzieję, żei cieszyć ich oko poprzez wyświetlanie ich na telewizorze w czasie niekorzystania z niego w tradycyjny sposób. Czy ten projekt się uda?Szczerze wątpię, ale historia internetu zdążyła nas nauczyć, że nawet najdziwniejsze pomysły potrafią odnieść niebywały sukces.Źródło: The Verge , LG