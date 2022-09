Tajemnicze wypustki na klawiaturze - do czego służą?

Masz je na swojej klawiaturze?

Niektórzy z Was zapewne zauważyli, że na klawiaturach z układem klawiszyw laptopach, ale także tych sprzedawanych jako akcesoria do komputerów stacjonarnych, znajdują się dwie wypustki. Mowa o niewielkich przetłoczeniach umieszczonych na klawiszach z literamioraz. Wielu internautów zastanawia się do czego służą owe "kreseczki". Odpowiedź na to pytanie jest trywialna.Wypustki znajdujące się na przyciskach F i J na klawiaturze komputerowej mają pomóc jej użytkownikowi znaleźć właściwe klawisze bez spoglądania na klawiaturę. Dzięki nim łatwiejsze jest poprawne, optymalne rozmieszczanie palców lewej i prawej dłoni, w celu jeszcze szybszego pisania. Takie same wypustki znajdowały się często na klawiaturach klasycznych telefonów na klawiszu

Teoria teorią, a w praktyce...

Wypustki na klawiszach F i J na klawiaturze XPG Infarex K20. | Źródło: mat. własnyJak poprawnie ułożyć palce na klawiaturze, aby zrobić dobry użytek z omawianych tu klawiszy? Wystarczy na klawiszach F i J umieścić odpowiednio lewy i prawy palec wskazujący. Reszta palców powinna ułożyć się naturalnie nad klawiszami, które powinny one obsługiwać.Co ciekawe, niewielka wypustka została usytuowana również na jednym z klawiszy należącym do. Jeżeli Twoja klawiatura jest w nią wyposażona, zerknij na klawisz "5". To właśnie na nim powinien spoczywać Twój palec środkowy, aby sprawniej korzystać z otaczającej go grupy przycisków.Wypustki na klawiszu 5 na bloku numerycznym klawiatury Cooler Master CK351. | Źródło: mat. własny...a w praktyce mało kto układa palce nad klawiszami w książkowy sposób. Nie skłamię pisząc, że mało kto bierze specjalne lekcje z zakresu szybkiego pisania i bazuje raczej wyłącznie na swoich nawykach, wyrobionych na przestrzeni lat.Poprawne ułożenie palców na klawiaturze. | Źródło: WikipediaJa na przykład zauważyłem, że palec wskazujący lewej dłoni trzymam nad klawiszem D. Palec dłoni prawej spoczywa natomiast naturalnie i zgodnie ze sztuką nad klawiszem J. Jednocześnie mogę Wam zagwarantować, że piszę znacznie szybciej od przeciętnego internauty, ale wynika to w dużej mierze z wprawy wynikającej z mojej pracy.A jak wygląda to w Waszym przypadku? Dajcie znać w komentarzach.Źródło: mat. własny