Ceny pamięci DDR5 w końcu spadną tak mocno, jak chcą tego konsumenci

Długo wyczekiwana obniżka.

Ceny pamięci DDR5 spadną

Jeżeli obserwujecie rynek podzespołów komputerowych, z pewnością zauważyliście już, że ceny kart graficznych spadają . Według ostatnich doniesień obniżki te będą nadal się utrzymywały, co oznacza wyborne wieści dla osób planujących w niedalekiej przyszłości ulepszenie swojego komputera stacjonarnego. To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Uważni obserwatorzy dostrzegli zapewne, że tanieją również pamięci, których ceny do niedawna utrzymywały się na abstrakcyjnie wręcz wysokim poziomie, zniechęcając skutecznie konsumentów do zakupu wspierających je nowoczesnych płyt głównych. Dowiedzieliśmy się właśnie, że ceny pamięci DDR5 będą w dalszym ciągu szybowały w dół.Najnowszy raport przygotowany przez DigiTimes nie pozostawia złudzeń: ceny kości pamięci DDR5 na przestrzeni całego 2022 roku będą mocno spadały. Podczas gdy jeszcze do niedawna pamięci DDR5 kosztowały nawet czterokrotność tego, co trzeba było zapłacić za pamięci, teraz można je nabyć za mniej więcej dwukrotność ich ceny. Korekta cen wciąż się nie zakończyła.Ceny kontraktów pamięci DDR5 spadły o 20 procent w porównaniu do maksymalnie 15-procentowego spadku dla pamięci DDR4. Dalsze obniżki cen układów DDR5 są spodziewane nie tylko w 2022, ale i w 2023 roku. W raporcie możemy przeczytać, że w przyszłym roku kupno kości pamięci w najnowszym standardzie w końcu będzie można nazwać opłacalnym. Nie będzie to jedyny magnes na konsumentów. Pamięci DDR5 staną się po prostu atrakcyjniejsze.W 2023 roku konsumenci będą coraz częściej sięgali po najnowsze układy AMD Ryzen 7000 oraz wciąż niezaprezentowane Intel Raptor Lake , które mają współpracować znakomicie z nowymi pamięciami. Wraz z upowszechnianiem się na rynku nowych procesorów, ich użytkownicy będą mogli kupować układy DDR5 o coraz lepszych parametrach - wyższych taktowaniach i niższych opóźnieniach. Opłacalność zakupu wzrośnie.Eksperci prognozują, że ceny pamięci DDR5 w 2023 roku zrównają się z cenami pamięci DDR4. Wtedy to finalnie wytrącony zostanie najpoważniejszy argument za kupnem płyt głównych oferujących wsparcie dla starszego standardu.Źródło: DigiTimes