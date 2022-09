Intel Arc A770 niespodziewanie pokonuje NVIDIA RTX 3060 w ray tracingu

Zaskoczenie.

Wydajność Intel Arc A770 w ray tracingu

Nowe karty graficzne Intel Arc nie zdobywają chyba takiego rozgłosu, jakiego spodziewali się "niebiescy". Producent chce to zmienić, udostępniając coraz to ciekawsze materiały promocyjne na temat tych urządzeń i trzeba przyznać, że tym razem mogą zwrócić one uwagę całkiem pokaźnej rzeszy internautów. Otóż według zapewnień Intela, układ Intel Arc A770 radzi sobie lepiej z ray tracingiem od kartyw aż dwunastu z siedemnastu zaprezentowanych benchmarków.Ray tracing, czyli śledzenie promieni w czasie rzeczywistym w grach, to coś, z czego wizytówkę na przestrzeni ostatnich lat zrobiła sobie NVIDIA. To właśnie karty graficzne tego producenta radziły sobie i w dalszym ciągu radzą sobie z tą techniką najlepiej. Intel chce udowodnić, że pomimo nieco spóźnionego wejścia do gry, jest w stanie podjąć rzuconą rękawicę.Karta graficznajestem bohaterem najnowszego filmu promocyjnego marki Intel, w którym toz Intela zadaje pytania słynnemu inżynierowi. Petersen pracuje obecnie dla firmy Intel, ale istotnym jest tu fakt, iż przez piętnaście lat pomagał budować potęgę NVIDIA. W rozmowie Petersen tłumaczy atuty wsparcia sprzętowego dla ray tracingu, oferowanego przez wzmiankowaną kartę.W drugiej połowie nagrania wyświetlona zostaje plansza z wynikami kart Intel Arc 7 A770 oraz NVIDIA GeForce RTX 3060 w 17 grach. GPU "niebieskich" zwycięża w 12 z 17 testów, choć czasami różnice są marginalne. Warto zaznaczyć, że pod uwagę wzięto rozdzielczość 1080p. Kolejnym drobnym zastrzeżeniem jest pula gier - być może tylko wymienione tytuły współpracują z kartami Intel w zakresie ray tracingu. Zalecamy do wykresów podejść z pewną dozą nieufności.Porównanie wydajności Intel Arc A770 i NVIDIA GeForce RTX 3060 w ray tracingu w rozdzielczości Full HD. | Źródło: Intel