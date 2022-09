Leica pokazała swój pierwszy projektor 4K ultrakrótkiego rzutu

Zaskakująca premiera.

Pierwszy projektor ultrakrótkiego rzutu od Leica

Cena Leica Cine 1 jest dokładnie taka, jak się spodziewasz

Leica to firma kojarząca się przede wszystkim z rozwiązaniami ze świata fotografii i optyki, niekoniecznie kina domowego. W tym kontekście niektórych może dziwić, że w trakcie targóww Berlinie miał miejsce taki, a nie inny debiut. Leica właśnie zaprezentowała swój pierwszy projektor ultrakrótkiego rzutu (UST) o nazwie, który może wyświetlać 80- lub 100-calowy obraz, gdy zostanie ustawiony w odległości zaledwieod ściany.Leica na IFA 2022 pokazała dwie wersje Cine 1 przeznaczone do rzutowania ekranów 80- i 100-calowych. Pierwszą należy umieścić w odległości ok. 15 centymetrów od ściany, a drugą w odległości ok. 30 centymetrów. Projektory cechuje jasność na poziomie odpowiednio 2100 i 2500 lumenów dla modeli 80- i 100-calowych.Firma poinformowała, że w swoim projektorze wykorzystuje technologię soczewekz elementami asferycznymi "wyprodukowanymi zgodnie ze standardami Leica". Zastosowano przy tym potrójny laser RGB o żywotności określanej na, zbudowany we współpracy zoraz układ DLP od Texas Instruments.Od strony audio Leica nie chciała zawieść najbardziej wymagających użytkowników, w związku z czym zastosowano tu wbudowane głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Leica Cine 1 wyposażono w tuner telewizyjny i system operacyjny HiSense VIDAA jako platformę Smart TV. Za pomocą złączy do projektora można podłączyć pamięć masową, odtwarzacze Blu-ray lub konsole.Zabrakło szczegółowych informacji na temat pokrycia przestrzeni kolorów, wsparcia dla HDR i wielu innych kluczowych danych. Te ujawnione zostaną zapewne nieco później.Tanio nie jest, to Leica. Ceny Leica Cine 1 wynoszą 6900 dolarów dla wariantu "80-calowego" i 7900 dolarów dla wariantu "100-calowego". W przeliczeniu na złotówki daje to kwoty 32700 złotych oraz 37460 złotych.Auć.Z drugiej strony, dobrej klasy telewizory o tak dużych matrycach do tanich nie należą…Źródło: Leica