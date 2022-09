Nakładanie pasty na GPU w ten sposób obniża temperatury nawet o 5 stopni

Jak nakładać pastę na GPU?

Jak nałożyć pastę termoprzewodzącą na procesor karty graficznej?

Jak nakładać pastę termoprzewodzącą na procesor, aby uzyskać możliwie najniższe temperatury jego pracy? Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: są różne szkoły. Najpopularniejszą metodą jest równomierne rozprowadzenie pasty na całym procesorze lub naniesienie na jego środek ilości odpowiadającej rozmiarem. A jak wygląda sytuacja w przypadku rdzenia karty graficznej? Okazuje się, że nieco inaczej. Jak dowiodły najnowsze testy przeprowadzone przez, najskuteczniejszą techniką okazuje się sposób nie praktykowany w przypadku procesorów.Jedno z najczęściej stawianych pytań w kontekście składania komputerów dotyczy prawidłowego sposobu nakładania pasty termoprzewodzącej. Jedna kropelka, wiele małych kropelek, krzyżyk, ziarnko ryżu, równomierne rozprowadzenie... Metod jest cała masa. Test przeprowadzony przez niemiecki Igor's Lab porównuje je w odniesieniu do kart graficznych. Do tej pory dyskutowano na ten temat w zasadzi wyłącznie w kontekście procesorów.test Igor's Lab dowiódł, że najlepszą metodą dla procesorów graficznych jest rozprowadzenie pasty przez całą długość rdzenia od góry do dołu. Są tu jednak pewne drobne "ale".