IFA 2022: Nextbase IQ to wideorejestratory współtworzone z Vodafone

Bezpieczeństwo wyniesione na nowy poziom.

Wideorejestratory Nextbase iQ na IFA 2022

Ceny i dostępność Nextbase iQ

Nextbase to europejski lider w zakresie sprzedaży wideorejestratorów samochodowych, który jakiś czas temu wkroczył ze swoimi urządzeniami na polski rynek. Firma obecna także na targachw Berlinie zaprezentowała swoje najnowsze kamery samochodowe, prezentowane wcześniej w trakcie CES 2022 , wyposażone w rozwiązania dla IoT od Vodafone.Wideorejestratory z serii Nextbase iQ na IFA 2022 prezentowane są po raz pierwszy w Europie. Partnerstwo z Vodafone ma przełożyć się na zwiększenie dostępu do funkcji ratujących życie i zwiększających wygodę podróży. Mowa o flagowych rozwiązaniach Emergency SOS, Radar Detection i Smart Sense Parking, o których więcej dowiecie się z naszych tekstów o urządzeniach Nextbase.Kamery samochodowe Nextbase iQ mają dostęp do infrastruktury wielu operatorów sieci komórkowych bez konieczności wykorzystywania karty SIM. Wszystko dzięki łączności Vodafone, eliminującej czarne dziury, czego zwykłe karty zagwarantować po prostu nie mogą. Dzięki temu właśnie rozwiązania stosowane w Nextbase iQ mają działać nieprzerwanie i niezawodnie.Wśród kluczowych funkcji Nextbase iQ wymieniono:w technologii podczerwieni,Dwie ostatnie funkcje zostaną udostępne już po premierze sprzedażowej urządzeń.Producent zapewnia, że procesory Ambarella stosowane w Nextbase iQ mają wspierać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Nowa seria wideorejestratorów będzie aktualizowana z poziomu chmury Nextbase Cloud, dzięki czemu z czasem sprzęt otrzyma wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania producenta.- tłumaczy Richard Browning, CMSO Nextbase.Nowe kamery samochodowe Nextbase iQ z opcjami subskrypcji Vodafone IoT trafią do sprzedaży w drugim kwartale 2023 roku. Ceny zostaną udostępnione na początku 2023 roku.Źródło: Nextbase