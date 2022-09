Nowy standard USB podwoi prędkość przesyłania danych

Nachodzi USB4 Version 2.0.

Dwa razy większa przepustowość

USB4 Version 2.0 – premiera i tajemnica nazwy

Chociaż wciąż niezbyt dużo urządzeń korzysta z portów, właśnie przedstawiono specyfikację standardu USB nowej generacji –. Prezentacji nowego standardu dokonała. Cóż, jest na co czekać, albowiem jego możliwości są imponujące.Dla przypomnienia, standard USB4 bazuje na intelowskiej technologii, dzięki czemu oferuje przepustowość aż do 40 Gb/s – dwa razy większą niż. Tymczasem porty USB4 Version 2.0 mają oferować ponownie podwojoną przepustowość – do 80 Gb/s. Będą zatem niezwykle pomocne przy podłączaniu wielu zewnętrznych wyświetlaczy, przy przesyłaniu wielu dużych pików i nie tylko.Co istotne, standard USB4 Version 2.0 będzie wstecznie kompatybilny z poprzednimi standardami, w tym USB4, USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3. Tak jak USB4 będzie on też wymagał stosowania portuNajciekawsze jest to, że transfery na poziomie 80 Gb/s będzie można uzyskać, wykorzystując dotychczasowe pasywne przewody USB Typu C. Ma to umożliwiać nowa architektura typu. Oczywiście, pojawią się też dedykowane przewody zaprojektowane z myślą o USB4 Version 2.0.Kiedy nowy standard trafi do konsumentów? Trudno przewidzieć. W tej chwili USB Promoter Group, w skład której wchodzą firmy takie jakczy, informuje, że prezentacja nowego standardu była dedykowana na razie głównie deweloperom. W następnej kolejności przedstawione zostaną przewodniki brandingowe i marketingowe, w tym logo nowego standardu.Jedno jest pewne, nazewnictwo standardów USB nadal pozostaje skomplikowane. Nie wiadomo, dlaczego, nowy standard nosi nazwę USB4 Version 2.0 zamiast USB5, skoro w jego w przypadku mowa o tak wielkim przeskoku w kwestii przepustowości. Liczne standardy z przeszłości miały już podobne nazwy (na przykład USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 i USB 3.2 Gen 2x2) i wprowadzało to tylko ogromne zamieszanie.Źródło: The Verge , fot. tyt. Unsplash/Mishaal Zahed