Nowości TCL z IFA 2022 w Berlinie

Coś dla kinomaniaków.

Na targach IFA 2022 odbywających się w Berlinie nie mogło zabraknąć marki TCL. Producent demonstruje podczas nich swoje nowe rozwiązania ze świata kina domowego oraz inne inteligentne urządzenia. Pośród nowości znalazły się telewizory, nowy soundbar klasy premiumoraz ulepszone inteligentne okulary. Przy okazji firma przedstawiła nowych ambasadorów marki, piłkarzy.TCL 98C735 to sprzęt z kolekcji TCL XL Collection o rozmiarze aż 98 cali. Równolegle prezentowano telewizory 75- i 85-calowe. Model TCL 98C735 kosztuje w Polsce 24 999 złotych.

Nowy soundbar TCL X937U z technologią Ray Danz

"kierują fale dźwiękowe wprost do zakrzywionych reflektorów akustycznych, tworząc szerszą i bardziej jednorodną scenę muzyczną w porównaniu z innymi, popularnymi soundbarami."

Źródło: Instalki.plKolejną nowością jest flagowy, 7.1.4-kanałowy soundbar obsługujący technologie Dolby Atmos oraz DTS:X. TCL X937U ma potrafić automatycznie kalibrować dźwięk, dopasowując go należycie do zastanych warunków. Producent zwraca uwagę na nietypowo skierowane do tyłu głośniki, które