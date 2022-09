Ezviz prezentuje nowości w trakcie IFA 2022

Garść nowinek.



Ezviz to jedna z wiodących na świecie marek, zajmujących się rozwiązaniami z branży smart home. Obecna na targach IFA 2022 w Berlinie zaprezentowała swoje nowe urządzenia inteligentnego domu pod hasłem "Reliably Simple, Incedibly Smart". Odwiedzający wydarzenie mogą podziwiać nowe produkty z zakresu kamer bezpieczeństwa, czujników domowych, zamków do drzwi, inteligentnych odkurzaczy i robotów.



Ezviz na IFA 2022

Stoisko Ezviz to pięć głównych stref interaktywnych, gdzie każdy gość może przekonać się na własne oczy o tym, jak wygląda inteligentny dom z produktami Ezviz. Producent prezentuje rozwiązania dla salonu, jadalni, pokoju dziecka i innych pomieszczeń. Urządzenia współpracują z aplikacją Ezviz App, którą można przetestować na miejscu.







Wśród nowości Ezviz znalazły się m.in. pierwsza zasilana bateryjnie niania Baby Monitor 1 oraz pierwsza zewnętrzna kamera obrotowo-uchylna HB8 na baterie. Na IFA 2022 eksponowane są też oczywiście inne przewodowe i zasilane bateriami kamery Wi-Fi marki Ezviz.







Inne nowe produkty Ezviz to na przykład pierwszy w historii inteligentny zamek do drzwi DIY oraz zestaw czujników domowych, wyróżnione nagrodami Red Dot Design Awards. Zamki i czujniki EZVIZ integrują się z kamerami bezpieczeństwa przy minimalnym wysiłku ze strony użytkownika. Montaż i demontaż zamka jest prosty i nie wymaga wiercenia.







Co jeszcze? Pierwszy inteligentny bezprzewodowy odkurzacz na mokro i sucho, Ezviz RH1 – już dostępny na rynku europejskim. Podobno jest w stanie czyścić nawet najbardziej lepkie plamy. Na IFA 2022 pokazano też pierwszego w ofercie firmy robota i mopa 2 w 1 Ezviz RS 2 z SI pomagającą mu automatycznie przełączać się między odkurzaniem i myciem podłogi. Co więcej, sprzęt automatycznie instaluje, wymienia i czyści nakładkę mopa.



"Targi IFA to unikatowa okazja, aby zaprezentować szerszej publice jakie innowacje i ulepszenia w zakresie inteligentnego sprzętu wprowadziliśmy oraz na czym byliśmy skupieni przez ostatnie dwa lata" - mówi Guanlan Chen, globalny szef produktu EZVIZ. "Tworzymy nie tylko samodzielne produkty, ale przede wszystkim całościowy ekosystem inteligentnego domu przyszłości, zasilany połączonymi ze sobą technologiami, dzięki którym całe rodziny mogą czuć się jeszcze swobodniej we własnych czterech kątach."



Źródło: Ezviz