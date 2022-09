Thermomix z Lidla najtaniej w historii. Rusza fantastyczna promocja na Lidlomix

Monsieur Cuisine Smart w historycznie niskiej cenie.

Lidlomix, czyli Thermomix z Lidla

Czym jest Monsieur Cuisine Smart? Czy warto go kupić?

Jeżeli chcecie kupić sobie robota kuchennego bez całej zbytecznej MLM-owej otoczki towarzyszącej urządzeniom, nadarza się ku temu świetna okazja. Do sklepów Lidl powraca urządzenie o nazwie, znane także potocznie pod nazwą Lidlomix. Tańsza alternatywa dla kosztującegoThermomixa dostępna będzie w Lidlu w historycznie najniższej cenie, już 5 września tego roku!Lidl poinformował, że Monsieur Cuisine Smart pojawi się w sklepach już 5 września tego roku w cenie. Oznacza to obniżkę ceny aż o 300 złotych względem ceny standardowej. Co ważne, promocja obowiązuje tylko przez jeden dzień. Od 6 września Monsieur Cuisine Smart sprzedawany będzie na powrót w regularnej cenie 2499 złotych.Sprzęt powrócił do sprzedaży po dłuższej przerwie związanej ze sporem patentowym z producentem Thermomixa, firmą Vorwerk. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży przez ograniczony czas do wyczerpania zapasów.To robot kuchenny z aż jedenastoma przeróżnymi funkcjami, ułatwiającymi przygotowywanie posiłków. Uzbrojony w 8-calowy ekran dotykowy pomoże nawet zupełnym amatorom kuchennym w gotowaniu, gotowaniu na parze, siekaniu, zagniataniu, emulgowaniu, rozdrabnianiu, mieszaniu, smażeniu, wolnym gotowaniu, gotowaniu sous vide oraz ważeniu.