Nowa linia jeszcze bardziej zaawansowanych smartwatchy Amazfit GTR 4 i GTS 4 i GTS 4 Mini

Należąca do Zepp Health marka Amazfit zaprezentowała swoje nowe smartwatche czwartej generacji GTR i GTS na targach elektronicznych IFA 2022 w Berlinie. Producent pokazał takie modele jak Amazfit GTR 4, Amazfit GTS 4 i Amazfit GTS 4 Mini.



Mnogość sportowych trybów dla biegaczy, amatorów siłowni czy innych dyscyplin

Marka Amazfit kojarzona jest z aktywnością, więc nie będzie zaskoczeniem, że jej smart zegarki mają liczne funkcje sportowe. Amazfit GTR 4 i GTS 4 zostały zaprojektowane tak, aby inspirować profesjonalny i aktywny styl życia, pomagać w zachowaniu zdrowia i śledzeniu codziennej aktywności. Mamy do dyspozycji ponad 150 trybów sportowych i funkcji fitness, w tym automatyczne rozpoznawanie 8 aktywności czy zaawansowany Track Run oraz nowy Golf Swing. Możliwa jest synchronizacja treningów ze Stravą i adidas Running.

GTR 4 i GTS 4 to pierwsze w branży smartwatche z dwupasmową anteną GPS o kołowej polaryzacji. Zapewnia wysoką siłę sygnału pozycjonowania nawet w cięższych warunkach i korzysta z aż 5 systemów satelitarnych. Po aktualizacji softu nawet z 6, a także dodatkowo będzie można importować trasy za pośrednictwem aplikacji Zepp wraz z nawigowaniem w czasie rzeczywistym na ekranie zegarków.Smartwatch Amazfit GTR 4 może działać nawet przez 14 dni przy typowym użytkowaniu, a smuklejszy Amazfit GTS 4 ponad tydzień. Zegarki są zgodne z asystentem Alexa (zależnie od regionu), który może być używany nawet do przechowywania i odtwarzania muzyki. Dzięki wbudowanemu głośnikowi (lub przez słuchawki Bluetooth) można też odbierać komunikaty głosowe np. z przypomnieniem o nawodnieniu czy podające aktualne parametry treningu. Oczywiście wszystko można też sprawdzać na ekranach HD AMOLED.

Z Amazfit GTR 4 poczujesz się tak, jakbyś nosił klasyczny zegarek / Foto: Amazfit

Amazfit GTS 4 Mini dla bardziej oszczędnych użytkowników

Smartwatch GTR 4 został wyposażony w antyodblaskową szklaną osłonę ramki, metaliczną ramkę środkową i klasyczną koronkę. Dostosowanie wyglądu obejmuje ponad 200 tarcz w oprogramowaniu (30 animowane w tym 4 nowe interaktywne) i trzy kolory do wyboru. Za to Amazfit GTS 4 jest smukły (9,9 mm) i lekki (27 g), a jego środkowa ramka została wykonana ze stopu aluminium, zaś koronka w stylu kamieni szlachetnych. Jego 1,75 calowy ekran o zagęszczeniu pikseli na poziomie 341 PPI, ma 72,8 proc. współczynnik obudowy do matrycy. Dysponuje nieco mniejszym walchlarzem tarcz, bo 150, a kolorystyka urządzenia obejmuje cztery warianty.Niewielki Amazfit GTS 4 Mini ma naprawdę lekką konstrukcję. Charakteryzuje się całodobowym monitorowaniem stanu zdrowia, ponad 120 sportowymi trybami, 1,65 calowym ekranem HD (336 x 384 px, co daje 309 ppi) i długim czasem pracy do 15 dni (lub do 45 dni w trybie oszczędnym) na wbudowanym akumulatorze 270 mAh. W jego przypadku dostępne są cztery kolory. Tak jak inne modele, na jego pokładzie najdziemy najnowszy system Zepp OS 2.0 z usprawnionym interfejsem użytkownika i optymalizacją zużycia energii.