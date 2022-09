IFA 2022: Jabra Elite 5 - douszne słuchawki z ANC

Znamy cenę w Polsce.

Jabra Elite 5 - nowe słuchawki TWS

Źródło: JabraJabra Elite 5 to słuchawki wykorzystujące hybrydowy, aktywny system redukcji hałasów, wykorzystujący chipset. W niewielkich słuchawkach udało się zmieścić aż 6 mikrofonów dbających nie tylko o wysoką jakość komunikacji, ale też redukcję szumu wiatru. Firma deklaruje, że ANC działa skutecznie niezależnie od położenia słuchawek w uchu, a sama redukcja hałasu odbywa się w naprawdę szerokim zakresie częstotliwości.Źródło: JabraNiewielkie "pchełki" wyposażono w 6-milimetrowe głośniki. Urządzenie obsługuje kodeki. Producent chwali się współpracą ze Spotify i wsparciem dla funkcji Spotify Tap Playback. Oprócz tego sprzęt obsługuje technologie łączności Bluetooth Multipoint, Google Fast Pair (Android 6.0 i nowsze), Microsoft Swift Pair (Windows 10 i Winwos 11), Asystenta Google i Alexę. Asystenci aktywowani są za pomocą głosu.Źródło: JabraDodatkowym atutem jest wodoszczelność potwierdzona certyfikatem IP55.Źródło: JabraCzas pracy na baterii w przypadku Jabra Elite 5 wynosić ma nawet 7 godzin i to z włączoną funkcją ANC. Etui pełniące funkcję ładowarki bezprzewodowej wydłuża ten czas do 28 godzin.Cena słuchawek Jabra Elite 5 w Polsce wyniesieŹródło: Jabra