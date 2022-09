Szybka energia dla wielu urządzeń. Ładowarki Ugreen GaN Tech do 200W mocy

Coraz więcej sprzętów korzysta z zasilania na bieżąco i ładowania poprzez przewody USB. Z roku na rok więcej producentów wybiera konkretnie wtyk USB-C i zgodność z popularnymi standardami szybkiego dostarczania energii jak USB-C PowerDelivery czy nieco już opieszały energetycznie w obecnych czasach Quick Charge 3.0. W takim razie potrzeba nam coraz więcej ładowarek o coraz większej mocy. Albo przynajmniej jednej porządnej do domu z wieloma gniazdami i dodatkowych podróżnych (czy też do zapalniczki samochodu). Ugreen rozwiązuje ten problem z najnowszymi modelami opartymi o technologię GaN, czyli wykorzystującej nadtlenek galu. Dzięki temu przy niskiej wadze i wymiarach można otrzymać naprawdę sporą moc bez ryzyka przegrzania.



Potężna ładowarka Ugreen Nexode 200W z 6 gniazdami USB

Flagowym modelem ładowarki Ugreen zdecydowanie jest Nexcode o mocy 200W. Tak wiele energii może zostać rozdysponowanej do maksymalnie 6 sprzętów jednocześnie. Ta wersja Nexcode ma 4 złącza USB-C i 2 tradycyjne USB-A. Dla gniazd C1/C2 dostępne jest aż 100W. Według producenta, zastosowanie układu GaN powoduje, że ładowanie może przebiegać 3 razy szybciej niż w tradycyjnych rozwiązaniach i bez nadmiernego nagrzewania się. Jak można przeczytać w komunikacie - "Przykładowo - iPhone’a można naładować do 60 proc. w 30 minut, a całkowite naładowanie baterii MacBooka Pro 16" 2021 zajmuje 1,5 godziny."

Tylko jedna ładowarka wystarczy do dostarczania energii 6 sprzętom z łączną mocą 200 W / Foto: Ugreen

Potrzebujesz tylko 4 gniazd? Sprawdź Ugreen Nexode 100W i 65W

Cała gama ładowarek Ugreen Nexode jest już dostępna w sklepach

Jeśli martwicie się o zgodność z różnymi technologiami ładowania wielu producentów elektroniki, to możecie być spokojni. Ugreen Nexode 200W obsługuje większość standardów jak chociażby jak Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+/3.0, SCP, AFC, 5V/2,4A, Galaxy Super Fast Charging, czy adaptacyjne ładowanie PPS. Sprawdzi się między innymi z urządzeniami Apple, Samsunga, Huawei, Xiaomi/Redmi czy też wielu innych marek.Nieco mniej energii dostarczą kolejne modele z linii Nexode. Odpowiednio do 100 W i 65 W przy 4 portach USB. 3 z nich dostajemy w obu przypadkach z typem wtyczki USB-C, a jeden to zwyczajne USB-A. Co ciekawe mocniejszy wariant 100W ma też specjalna wersję desktopową, co umożliwia podłączenie jej długim przewodem do gniazdka domowej sieci elektrycznej.Mimo zmniejszonej mocy, w obu zasilaczach została zachowana szeroka zgodność z różnymi standardami i typami sprzętu. Od laptopów przez smartfony, tablety, zegarki i inny najróżniejszy sprzęt. Wszystkie opisywane modele są niewielkie i lekkie (do około 300 gramów), a także pokryte warstwą antypoślizgową. Dzięki temu mogą dobrze sprawdzić się stacjonarnie, ale też jako ładowarki podróżne.Omawiane sprzęty bez trudu kupicie w polskich sklepach internetowych. Można je znaleźć chociażby na Allegro. Zaczynając od flagowej wersji Ugreen Nexode 200W, w cenie 599 złotych. Taniej wychodzą modele Ugreen Nexode 100W za 289 złotych i Ugreen Nexode 65W za 209 złotych. Mowa o regularnej wycenie. Jak podkreślono w komunikacie prasowym, dość często można spotkać różnego typu promocje na sprzęt marki Ugreen.Źródło i foto: Ugreen