HTC Desire 22 pro już w przedsprzedaży. Smartfon zaprojektowany z myślą o VR i XR

Kompleksowy smartfon HTC Desire 22 pro ze średniej półki o niezłych parametrach

Nowy solidny średniopółkowiec marki HTC został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G (do 2,2 GHz, rdzenie Kyro 660, wykonany w 6nm procesie technologicznym) z wbudowaną grafiką Adreno 619 i modemem Snapdragon X51 5G. Do tego 8 GB RAM i 128 GB pamięci na dane, która może być rozszerzona dzięki karton microSD. Ekran HTC Desire 22 pro ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość full HD+ (dokładnie 2412 x 1080 px), co daje ultrapanoramiczne proporcje 20:9. Co warte odnotowania, matryca jest bardzo szybka dzięki 120 Hz odświeżania i zabezpieczona szkłem Gorilla Glass.





HTC Desire 22 pro wygląda bardzo podobnie do swoich poprzedników / Foto: HTC



Zastosowano całą gamę różnych interfejsów i standardów jak WiFi ac, Bluetooth 5.1, NFC, 5G i Dual-SIM, GPS (ale też Galileo, Beidou i GLONASS), zestaw czujników (żyroskop, akcelerometr, kompas, sensor zbliżeniowy i światła), czytnik linii papilarnych we włączniku na krawędzi czy baterię 4520 mAh z ładowaniem 18 W (Quick Charge 3.0). Co ciekawe jest nawet kompatybilność z Qi 15 W, czyli ładowaniem bezprzewodowym, a nie jest to powszechne w przypadku HTC. Telefon można też używać bez zmartwień o zalanie czy zapylenie dzięki zgodności z normą IP67 (nawet krótkotrwałe zanurzenie w wodzie). Jego bryła ma wymiary 166,3 x 76,9 x 9,4 mm przy wadze 205,5 g.



Smartfon spełnia normę IP67, więc nie straszna mu woda i pył / Foto: HTC



HTC podkreśla solidny zestaw aparatów. Główny obiektyw 64 mpx (f/1,79), szerokokątny 13 mpx (f/2,4) i do wykrywania głębi 5 mpx. Za to na froncie aż 32 mpx (f/2,0). W aplikacji aparatu można znaleźć chociażby licznie funkcje artystyczne, stabilizację wideo, tryb nocny, zwolnione tempo czy ogólnie skorzystać z wykrywania scen i poprawy obrazu dzięki AI. Oczywiście wszystko pracuje na systemie operacyjnym Google Android 12 wprost z pudełka.



Dodatki do HTC Desire 22 pro - VR/XR, ładowarka bezprzewodowa i wzmocnione etui

Na smartfonie uświadczymy preinstalowane aplikacje, które umożliwią łatwe wejście w Viverse. "Na dedykowanej platformie można kupować cyfrowe zasoby takie jak NFT i tworzyć swoją własną wirtualną przestrzeń w cyfrowym świecie. Aplikacja VIVE Wallet pozwoli nam na zarządzanie naszymi kryptowalutami, a za pomocą VIVE Manager z łatwością skonfigurujemy najnowsze okulary VR - VIVE Flow."



Smartfon HTC Desire 22 pro dobrze współpracuje z goglami HTC Vive Flow / Foto: HTC



Wraz ze smartfonem zaprezentowano też indukcyjną ładowarkę HTC. Jest zgodna ze standardem Qi i mocą do 15 W. Ma 7 mm grubości i 57 mm szerokości. Kolejny dodatek to specjalne etui ochronne do HTC Desire 22 pro z certyfikatem MIL-STD 810G. Standard przekłada się między innymi na obecność wzmocnionych narożników, antypoślizgowe krawędzie czy odporną na zarysowania powierzchnię (4H). Mimo tego, wciąż można bez trudu bezprzewodowo naładować telefon.



Opcjonalne akcesoria, czyli wzmocnione etui i ładowarka indukcyjna od HTC / Foto: HTC



Smartfon HTC Desire 22 pro za kilka dni w sklepach, a już teraz w przedsprzedażowej promocji

Od dziś startuje przedsprzedaż telefonu HTC Desire 22 pro. Jego cena wynosi zarówno w preorderze jak i w regularnej ofercie 2299 złotych, ale jeśli zamówicie go w najbliższych dniach, dostaniecie gratis bezprzewodowe słuchawki TWS o wartości 350 złotych (HTC Wireless Earbuds Plus). Promocja ma być obecna w sklepach x-kom, morele, RTV Euro AGD, Media Expert i firmowym HTC. Oferta jest ważna do 9 września, ale co ciekawe poszczególne sklepy deklarują dostępność towaru w przedziale od 6 do 8 września. Wspominana ładowarka bezprzewodowa HTC została wyceniona (jest dostępna np. w internetowym sklepie HTC) na 189 złotych, a etui na 169 złotych.



