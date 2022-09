Unia Europejska chce lepszych baterii w smartfonach

Jak to miałoby działać?

UE chce wydłużyć żywotność sprzętów





Komisja Europejska chcew smartfonach oraz tabletach, a także zwiększyć dostępność konkretnych części zamiennych do tych urządzeń. Nowe projekty regulacji opublikowane w tym tygodniu pokazują, iż UE chciałaby, aby każdy z producentów urządzeń mobilnych dostarczał serwisom co najmniej 15 różnych części zamiennych do 5 lat po premierze urządzeń.To bardzo długi okres czasu.Propozycja ze strony Unii Europejskiej ma się przełożyć na poprawę możliwości naprawy smartfonów i tabletów oraz zmniejszenie ich śladu węglowego na terenie UE. Przedłużenie cyklu życia smartfonów o 5 lat miałoby być równoważne z usunięciem z dróg 5 milionów samochodów. Unia Europejska argumentuje, iż wymuszenie na producentach tworzenia bardziej trwałych i łatwiejszych w naprawie produktów ma zmniejszyć ilość e-odpadów, a także poprawić działania związane z recyklingiem.