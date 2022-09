Kabel Lightning obchodzi 10 urodziny. To najwyższa pora, aby o nim zapomnieć

Czekam na USB typu C.



Dokładnie 10 lat temu, we wrześniu 2012 roku Apple oficjalnie zaprezentowało iPhone’a 5. To urządzenie jako pierwsze wykorzystywało zupełnie nowe złącze amerykańskiego producenta. Mowa oczywiście o kablu Lightning, który zdominował sprzęty Apple na kolejną dekadę. Teraz jednak firma Tima Cooka staje przed dużym dylematem.



Presja ze strony użytkowników oraz Unii Europejskiej się zaciska. Wszyscy chcą, aby Apple zostawiło Lightning na rzecz USB typu C. I wcale mnie to nie dziwi.



Apple musi przejść na nowy interfejs



Apple rozpoczęło już małą rewolucję w swoich urządzeniach. MacBooki posiadają USB typu C, ale co najważniejsze - także wszystkie tablety z jabłkiem z logo korzystają z tego interfejsu. Jedyne urządzenie, które skutecznie opiera się przejściu z Lightning na USB typu C to iPhone. I bardzo prawdopodobne, że to wszystko się w końcu zmieni. Na zmianę naciskają nie tylko konsumenci, ale również Unia Europejska, która przygotowuje nowy zestaw przepisów. Ten dotknie wszystkich producentów elektroniki chcących sprzedawać swoje sprzęty na Starym Kontynencie.