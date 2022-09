Władze Japonii wypowiadają wojnę dyskietkom

Dlaczego?

Nowa era cyfryzacji w Japonii

„Wkrótce przenalizujemy te praktyki.”

„Gdzie w dzisiejszych czasach można w ogóle kupić dyskietkę?”

Dyskietka, czyli nośnik danych sprzed lat

Dotychczas powstało wiele produktów technologicznych, które można uznać za przestarzałe. Niemniej, niektóre z nich wciąż są w użyciu. Ba, wiele z nich znajduje szerokie zastosowanie w Japonii. Płyty CD, faksy i inne archaiczne już rozwiązania pozostają częścią wielu japońskich procedur rządowych i urzędowych. Teraz japoński minister ds. cyfryzacji postanowił jednak wypowiedzieć wojnę jednej z najbardziej kultowych przedstawicielek przestarzałych technologii – dyskietce.Jak japoński minister do spraw cyfryzacji,, poinformował na Twitterze, dyskietki, płyty CD, a nawet Mini CD są nadal wymagane przy realizacji około 1900 rządowych procedur. Mowa o procedurach związanych ze składaniem przeróżnych wniosków i formularzy. W końcu krajowa agencja cyfryzacji zamierza wprowadzić je jednak w XXI wiek, umożliwiając ich wykonywanie online., Kōno powiedział podczas konferencji prasowej we wtorek, dodając też, że premier Japonii Fumio Kishida udzielił działaniom jego ministerstwa pełnego popracia., zażartował.Grupa zadaniowa japońskiego rządu ds. cyfryzacji donosi, że nowoczesne technologie, takie jak przechowywanie w chmurze, są adaptowane w biurokracji powoli ze względu na przeszkody prawne. Dlatego planuje ogłosić ulepszenia i aktualizacje wspomnianych procedur jeszcze przed końcem bieżącego roku.Cóż, Japonia to kraj uznawany za raczej zaawansowany technologicznie. W końcu, dysponuje on superszybką koleją, dokonuje wielu innowacji w dziedzinie robotyki i nie tylko. Dlatego mocno dziwi fakt, że tak wiele urządzeń, które w większości miejsc na świecie dawno odeszły w niepamięć, tam wciąż jest powszechnie używane.Dyskietki były kiedyś wiodącym nośnikiem danym używanym przez posiadaczy komputerów. Na przestrzeni lat powstało ich kilka wersji. Najpierw, w 1967 roku, pojawiły się dyskietki 8-calowe o pojemności 80 KB, a potem dyskietki 5,25-calowe (o pojemności 360 KB), które były popularne na początku lat 80. XX wieku. W komputerach klasy PC najczęściej były używane jednakMimo że większość osób już od dawna nie miała do czynienia z dyskietkami (ba, niektórzy zapewne nie wiedzą, że dyskietki istniały, a tym bardziej jak wyglądały), rząd Japonii nie jest jedynym, który dość późno zdecydował się z nich zrezygnować. Aż do 2019 roku Stany Zjednoczone wykorzystywały je w swoich systemach jądrowych.A czy ty wciąż używasz dyskietek? Jeśli tak, to dlaczego?Źródło: Gizmodo , fot. tyt. Unsplash/SJ