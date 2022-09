Nowości Philips na IFA 2022. Telewizory OLED, Mini-LED i sprzęt audio

Zatrzęsienie nowości.

Targi IFA 2022 w Berlinie trwają od 2 do 6 września, ale już teraz odbywają się konferencje i pokazy, na których producenci prezentują swoje nowości. Przedstawiciele naszej redakcji są na miejscu i trzymają rękę na pulsie, chcąc dostarczać Wam informacji o najgorętszych debiutach. Do tego grona z pewnością należy zaliczyć nowości od Philipsa w postaci telewizorów oraz produktów audio Philips Sound.Marka Philips TV & Sound w Berlinie zaprezentowała najnowsze telewizory, które przypadną do gustu nawet najbardziej wymagającym konsumentom. Mowa m.in. o flagowych telewizorach Philips OLED+937 oraz Philips OLED+907 z systemem audio od Bowers & Wilkins oraz telewizorze Mini-LED Philips PML9507. Wszystkie nowości trafią do sprzedaży w październiku tego roku.Philips OLED+937 to flagowy model z procesorem obrazu Philips P5 6. generacji oraz panelem OLED EX z funkcją rozpraszania ciepła. Maksymalna jasność wynosi tu aż 1300 nitów. Procesor obrazu Philips P5 Intelligent Dual Engine, oprócz dedykowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, oferuje też funkcję Advanced HDR, która ma optymalizować odtwarzanie treści HDR poprzez mapowanie tonalne klatka po klatce zamiast uśrednionych wartości scena po scenie. Sprzęt pracuje pod kontrolą systemu Android TV 11.

IFA 2022: Philips OLED+907

IFA 2022: Philips PML9507

Telewizory OLED coraz popularniejsze

IFA 2022: nowości Philips Sound

Philips A7607 - 999 złotych (na rynku od listopada 2022 r.)

- 999 złotych (na rynku od listopada 2022 r.) Philips K4607 - 229 złotych (na rynku od listopada 2022 r.)

- 229 złotych (na rynku od listopada 2022 r.) Philips H8507 - 1149 złotych (na rynku od listopada 2022 r.)

Philips OLED+937. | Źródło: PhilipsWizytówką telewizorów Philipsa jest system podświetlenia Ambilight. Ten model wyposażono w technologię Ambilight Next Generation, która zamiast dzielić na grupy tylne LED-y odpowiadające za generowanie poświaty, umożliwia indywidualne sterowanie każdą z diod. Przekłada się to na szerszą gamę barw i precyzyjniejsze dopasowanie podświetlenia do wydarzeń na ekranie.Jeśli chodzi o audio, telewizor otrzymał system dźwiękowy Bowers & Wilkins po raz pierwszy z dedykowanymi głośnikami bocznymi. Producent zachwala brzmienie 5.1.2 o mocy zwiększonej do 95 W. W tak zgrabnym urządzeniu obecność tylu głośników jest imponująca.Philips OLED+937. | Źródło: Instalki.plNa graczy czeka obsługa technik NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium oraz VRR Shadow Enhancer.Philips OLED+937 będzie dostępny w sprzedaży od października w dwóch rozmiarach: 65" i 77".Philips OLED+907 to następca modelu Philips OLED+903, który podobnie jak poprzednik otrzymał zintegrowany system audio Bowers & Wilkins. W rozmiarach 55" i 65" urządzenie zapewni jasność obrazu na poziomie sięgającym 1300 nitów. Model 48-calowy wyposażony zostanie w matrycę o nieco słabszych parametrach.Philips OLED+907. | Źródło: PhilipsZa wysoką jakość obrazu odpowiadają panel OLED EX z radiatorem odpowiedzialnym za skuteczne schłodzenie oraz procesor obrazu Philips P5 AI 6. generacji.Philips OLED+907 wyposażono w nieco mniej rozbudowany od modelu Philips OLED+937 system audio - 3.1 o mocy 80 W z sześcioma głośnikami oraz zamontowanym z tyłu subwooferem.Philips OLED+907. | Źródło: Instalki.plNie zabrakło NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync Premium oraz VRR Shadow Enhancer, a także odtwarzania obrazu 4K z częstotliwością 120 Hz. Jak widać będzie to równie ciekawa propozycja dla graczy jak model droższy.Telewizory Mini-LED dopiero zyskują na popularności, ale już teraz wiadomo, że prezentowany na nich obraz wygląda fenomenalnie. Philips PML9507 to urządzenie proponowane w trzech wariantach - 75", 65" oraz nowym, 55-calowym.Philips PML9507. | Źródło: PhilipsPhilips PML9507 korzysta z panelu VA o odświeżaniu obrazu na poziomie 120 Hz i jasności maksymalnej obrazu wynoszącej aż 1500 nitów. Telewizor działający pod kontrolą Androida TV 11 wykorzystuje procesor Philips P5 AI obecny również w innych flagowych telewizorach Philipsa.Urządzenie imponuje najnowszą, czterostronną wersją podświetlenia Ambilight Next Generation. Na pokładzie znalazł się zintegrowany system audio 2.1 o mocy 70 W z dwiema parami skierowanych w dół głośników wysokotonowych, dwoma głośnikami średniotonowymi oraz z oddzielnym trójpierścieniowym subwooferem i dwoma pasywnymi radiatorami zamontowanym w osobnej obudowie w tylnej części telewizora.Philips PML9507. | Źródło: Instalki.plPhilips PML9507 jest zgodny z AMD FreeSync Premium oraz odtwarzaniem 4K 120 Hz VRR w pełnej rozdzielczości w trybie monitora.Kostas Vouzas, dyrektor generalny TP Vision (Philips TV & Sound Europe & Americas) podczas wydarzenia TP Vision Berlin Live przekazał szczegóły na temat śródrocznych wyników biznesowych firmy w 2022 roku.W pierwszym półroczu 2022 roku sprzedaż telewizorów OLED Ambilight wzrosła o 48% rok do roku i jest większa niż dynamika wzrostu całego rynku. Telewizory z Ambilight stanowią już prawie 80% sprzedaży w segmencie telewizorów. Segment audio odnotował wzrost 20-procentowy w ujęciu r/r, co wynika z kolei ze wzrostu sprzedaży słuchawek i soundbarów.Oprócz telewizorów firma Philips zaprezentowała też cztery nowe soundbary, głośnik Philips Fidelio FS1 oraz trzy zróżnicowane modele słuchawek.Jeżeli chodzi o soundbary, nowości to Philips B8907, Philips B8507, Philips B7807 oraz Philips B7207:o mocy 720 W to najbardziej zaawansowany model w nowej gamie. Dla prawdziwie kinowego i przestrzennego dźwięku model wyposażono w dedykowane przetworniki Dolby Atmos, natomiast dzięki technologii DTS Play-Fi do urządzenia podłączymy kompatybilne tylne głośniki satelitarne, które rozszerzą dźwięk z trybu 3.1.2 do pełnego standardu 5.1.2.Philips B8907. | Źródło: Philipsma stanowić dobre uzupełnienie dla telewizorów Philips z serii The One, ponieważ podobnie jak one oferuje wszystkie niezbędne funkcje w przystępnej cenie. Model o mocy 600 W oferuje ponoć wyjątkową jakość dźwięku, wspiera standard Dolby Atmos i technologię DTS Play-Fi.Philips B8507. | Źródło: Philipso mocy 620 W z bezprzewodowym subwooferem 8" zapewnia dźwięk w standardzie 3.1. Soundbar otrzymał głośnik dla kanału centralnego, boczne głośniki wysokotonowe, wspiera standard Dolby Atmos i może być obsługiwany poprzez funkcję Philips Easylink.Philips B7807. | Źródło: Philipsoferuje maksymalną moc wyjściową 520 W i dźwięk w systemie 2.1. Urządzenie dysponuje bocznymi głośnikami wysokotonowymi, obsługuje standard Dolby Digital i oferuje złącze HDMI ARC, dzięki czemu soundbar stanowi świetny wybór dla osób chcących niewielkim kosztem znacząco poprawić jakość dźwięku generowanego z telewizora.Philips B7207. | Źródło: PhilipsNowe soundbary będą dostępne w Polsce pod koniec 2022 roku w cenach:to ciekawy głośnik wchodzący w skład systemu w standardzie 7.1.2, który otrzymał nagrodę EISA w kategorii Integrated Soundbar 2022-2023. Na system składają się soundbar Philips Fidelio FB1, subwoofer Philips Fidelio FW1 oraz głośnik satelitarny Philips Fidelio FS1.W obudowie Philips Fidelio FS1 znajdują się głośnik wysokotonowy 1", skierowany ku górze, głośnik 2,5" oraz głośnik niskotonowy 3,5" z dwiema pasywnymi membranami. Wykończenie z wykorzystaniem skóry Muirhead i metalu ma wpisywać się w estetykę urządzeń premium. Dodatkowo głośnik wyposażono w podświetlenie LED, które można zsynchronizować z systemem Ambilight w telewizorach Philips. Cechą wyróżniającą jest możliwość używania Philips Fidelio FS1 jako głośnika trójdrożnego, zarówno pojedynczo, jak i w wersji stereo po sparowaniu z drugim urządzeniem.Głośnik Philips Fidelio FS1 pojawi się na rynku pod koniec roku 2022 w cenie 1399 złotych.Nowe słuchawki Philips zaprezentowane na IFA 2022 to modele(zauszne dla sportowców),(dla dzieci, wykorzystujące przewodnictwo kostne) oraz(do pracy w biurze).Ich ceny to:Źródło: Philips