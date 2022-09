OPPO i Adidas przygotowały promo na start Ligi Mistrzów

Ciekawa oferta.

Vouchery Adidas do smartfonów OPPO

Wkrótce rusza faza grupowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Z tej okazji firma OPPO, oficjalny partner, wraz z firmą Adidas przygotowały specjalną promocję. Jeżeli planujesz w najbliższym czasie zakup smartfona, musisz wiedzieć, że zakup telefonu marki OPPO premiowany będzie darmowym voucherem na zakupy w oficjalnym sklepie internetowym marki Adidas.Promocja dotyczy smartfonów z serii Reno7. Każdy, kto od 2 września do 27 października bieżącego roku zdecyduje się na zakup smartfonów OPPO Reno7 5G OPPO Reno7 Lite 5G lub OPPO Reno7 może liczyć na voucher do internetowego sklepu Adidas. Kwota na voucherze jest oczywiście tym większa, im droższy smartfon się nabędzie.Kupujący model OPPO Reno7 5G otrzymają voucher o wartości 300 złotych, z kolei przy zakupie modeli OPPO Reno7 Lite 5G lub OPPO Reno7 będzie to voucher o wartości 200 złotych.Oferta dotyczy smartfonów kupionych w partnerskich sieciach sklepów oraz w salonach operatorów telefoniczny. Jeśli chcesz skorzystać z oferty, przed zakupem urządzenia w danym sklepie dowiedz się, czy placówka bierze udział w promocji.Źródło: OPPO