Więcej niż tablet. Składany laptop ASUS Zenbook 17 Fold OLED. Przez cenę spadniesz z krzesła

Firma ASUS przedstawi w Berlinie swój oczekiwany i całkiem oryginalny sprzęt na tegorocznych targach IFA (na rynku jest naprawdę niewiele urządzeń tego typu). To składany laptop ASUS Zenbook 17 Fold OLED o nazwie kodowej UX9702. Ktoś mógłby zażartować, że przecież składany laptop bez klawiatury, a z samym ekranem, to po prostu tablet. Technicznie tak można powiedzieć, ale ASUS Zenbook 17 Fold OLED jest znacznie większy od typowych tabletów i ma podzespoły o możliwości zbliżonej do tradycyjnych komputerów przenośnych z klawiaturą. Poza tym w zestawie jest też klawiatura nakładana na złożoną dolną połowę ekranu, wtedy faktycznie wygląda jak typowy laptop. Tym samym producent chce aby myślano o urządzeniu raczej jako o nietypowym laptopie, a nie tablecie.



Unikalne tryby pracy od laptopa przez tablet i inne bardziej nietypowe rozwiązania

Sprzęt został opracowany wspólnie z Intelem. To tak naprawdę pierwszy na świecie 17,3-calowy składany laptop z ekranem OLED, który jest zgodny ze standardem Intel Evo. Jeśli pracujemy na całej rozłożonej powierzchni, to otrzymujemy dotykowy panel o przekątnej 17,3 cala z proporcjami 4:3 i rozdzielczością 2,5K. Po złożeniu są dwie połówki - każda o przekątnej 12,5 cala, formacie 3:2 i rozdzielczości 1920 x 1280 (czyli w zasadzie można ją nazwać Full HD+). Mimo nietypowej konstrukcji, sprzęt spełnia założenia standardu zwiększonej trwałości MIL-STD-810H.



Kilka bardzo zróżnicowanych trybów pracy - czy twój laptop też tak potrafi? / Foto: ASUS



Na laptopie ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702 możemy korzystać z kilku trybów pracy. Duży tablet przy pełnym rozłożeniu, złożony laptop z ekranową dotykową klawiaturą i ekranem rozszerzonym na fragmencie dolnej części matrycy, tradycyjny laptop po złożeniu i nałożeniu klawiatury na dolną partię (w pełni ją zakrywa), a także pełnowymiarowy desktop (jako dotykowy all-in-one), jeśli położymy klawiaturę przed laptopem, a cały rozłożony ekran podeprzemy nieco dalej. Ostatnia forma ma jeszcze wariację ze złożonym ekranem. Dołączona klawiatura jest pełnowymiarowa i łączy się z urządzeniem bezprzewodowo poprzez Bluetooth. Ma też wbudowany touchpad ASUS ErgoSense. Sam bardzo lubię konwertowalne laptopy (dotykowy ekran i składane nawet o 360 stopni do trybu tabletu, namiotu, laptopa, na płasko czy jeszcze inaczej), ale to już istny kosmos. Cenowo też, ale o tym później.





Procesory z serii Intel Core i7 U 12 gen i certyfikacja Intel Evo w cenie, przez którą spadniesz z krzesła

O dobrą wydajność przy zachowaniu smukłości i długiego czasu na baterii, dbają niskonapięciowe procesory z serii Intel Core i7 U-Series 12 gen z wbudowaną grafiką Intel Iris Xe. Na pokładzie znajdziemy też do 16 GB RAM, szybki nośnik SSD PCI-Express 4.0 o pojemności 1 TB, poczwórne głośniki, kamerkę 5 mpx (z IR do rozpoznawania twarzy), najnowszy standard łączności bezprzewodowej WiFi 6E, Bluetooth czy dwa porty Thunderbolt 4 (zgodne z USB-C). Złącza obsługują między innymi szybkie ładowanie 65W (wbudowane ogniwa mają pojemność 75 Wh) i podłączanie zewnętrznych wyświetlaczy.



Z laptopa ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702 można korzystać jak z dotykowego PC all-in-one / Foto: ASUS



Co ciekawe pokrywa sprzętu wykonana jest z ciemnozielonej sztucznej skóry, która nadaje mu niezwykły charakter. W innym miejscu otrzymujemy matową szklaną powłokę, na której znajduje się odbijający światło monogram z logotypem firmy ASUS. Laptop ASUS Zenbook 17 Fold OLED UX9702 wejdzie do sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku. Zależnie od konkretnej konfiguracji w cenie od 3499 dolarów bez uwzględnienia podatków. I teraz lepiej usiądźcie przed dalszą lekturą artykułu. Po obecnym kursie dolara, to równowartość około 16438 złotych. Pamiętajmy jeszcze o 23 proc. podatku, po którego doliczeniu finalnie wyjdzie kosmiczne 20218 złotych. A to tylko cena "od".



Źródło i foto: ASUS / liliputing

Kosmiczny sprzęt w kosmicznej cenie.