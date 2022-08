Redmi Buds 4 i 4 Pro w wersji globalnej. Poznaliśmy ceny

W zestawie są betonowe okulary.

Redmi Buds 4 - specyfikacja

Redmi Buds 4 Global - cena

Jesteśmy coraz bliżej europejskiej premiery słuchawek, które w chińskim wydaniu zadebiutowały z końcem marca tego roku. Fińskie portale Suomimobiili i Mobiili podały ich sugerowane ceny detaliczne na Starym Kontynencie. Na ten moment nie wiemy, czy zadebiutują one w Polsce, ale trudno jest spodziewać się, by tak się nie stało.Redmi Buds 4 różnią się nieznacznie budową od Redmi Buds 4 Pro. W droższym modelu obecne są dwa przetworniki 10 i 6 mm, a w tańszym wyłącznie dynamiczny przetwornik 10 mm. Redmi Buds 4 Pro mogą też pochwalić się skuteczniejszym ANC (43 dB vs 35 dB w Redmi Buds 4. Wynika to z obecności trzech mikrofonów, a nie w dwóch jak w podstawowym modelu.Redmi Buds 4 Pro obsługują najnowszy standard łączności Bluetooth 5.3. W zakresie kodeków oba urządzenia współpracują z SBC, AAC i LDAC (Hi-Res). Konstrukcje są odporne na zachlapania, co potwierdza norma IP54. Słuchawki mają masę 4,5 grama, a dołączane do nich etui - 55 gramów.Czas pracy na baterii Redmi Buds 4 Pro to 9 godzin bez ANC i 5 godzin z ANC. W przypadku Redmi Buds 4 wartości te wynoszą odpowiednio 6 i 4 godziny. Etui z USB-C pełniące funkcję ładowarki wydłuża czas działania o ok. 25 godzin.W Chinach Redmi Buds 4 Pro sprzedawane są w kolorach czarnym i białym, a Redmi Buds 4 w białym i jasnoniebieskim.Dziennikarze z Finlandii poinformowali, że cena Redmi Buds 4 w wariancie europejskim wynosić będzie, czyli ok. 280 złotych. Droższy wariant Redmi Buds 4 Pro wyceniony zostanie na(ok. 380 złotych), co z kolei stanowi równowartość 378 złotych. Kwoty te są zbliżone do tych, które chwilowo widniały na brytyjskim Amazonie z początkiem lipca bieżącego roku. Ceny te są szalenie wysokie zważywszy na to, że Redmi Buds kosztują w Polsce ok. 159 złotych.Źródło: MIUI Polska