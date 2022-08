Samsung Galaxy Z Fold 4 w teście wytrzymałości. Jak sobie poradził?

Całkiem nieźle.



Na rynku pojawił się Samsung Galaxy Z Fold 4 - wiecie więc, co to oznacza to. A no to, że finalnie musiał on trafić na stół Zacka, znanego na YouTube jako JerryRigEverything. Jak tym razem poradziło sobie urządzenie Samsunga?



Trzeba przyznać, że koreańska firma odrobiła lekcje. Szczególnie w kwestii samego zawiasu oraz jego konstrukcji. Czy Fold 4 przeżył test Zacka?



Samsung Galaxy Z Fold 4 - czy jest wytrzymały?



Ubiegłoroczny “składak” Samsunga, model Galaxy Z Fold 3 przetrwał test JerryRigEvrything, tym samym zawieszając dość wysoką poprzeczkę dla tegorocznego modelu. Okazuje się, że nie Fold 4 nie ma się czego bać. Ekran rysuje się na tym samym stopniu skali, co u poprzednika, ale Fold 4 korzysta z nowej generacji powłoki Gorilla Glass, co na pewno docenią osoby, które nie obchodzą się delikatnie ze swoją elektroniką.









Najciekawszym testem był test piasku, kurzu - jak kto woli. Zack sypał na Galaxy Z Fold 4 piasek pomieszany z ziemią i patrzył, jak dokładnie zachowuje się zawias oraz cała konstrukcja urządzenia. Okazuje się, że nawet posypanie zawiasu pozwalającego na rozłożenie ekranu opisywanego smartfona nie było w stanie go uszkodzić. Brawo Samsung, to się ceni. Szczególnie, jeśli przypomnimy sobie, jak dokładnie w tej materii zachowywał się pierwszy ze “składaków” koreańskiego producenta.





Na samym końcu przyszła oczywiście pora na test “zginania”. I tutaj Galaxy Z Fold 4 poradził sobie imponująco. Flagowiec Samsunga przetrwał test Zacka i wyszedł z niego bez szwanku. Oczywiście wiadomo, że nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie aż tak eksploatował swojego urządzenia, ale dobrze wiedzieć, że Samsung dalej przykłada się do designu i wytrzymałości swoich sprzętów.