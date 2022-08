Tak będzie wyglądać nowy “Switch” od Logitecha. Co sądzicie?

Evan Blass udostępnił zdjęcia.

Logitech przygotowuje przenośną konsolkę





Jakiś czas temuo tym, iż Logitech może przygotowywać się do zaprezentowania swojej przenośnej konsolki opierającej się o gry w chmurze. Okazuje się, że na temat samego sprzętu wiadomo już więcej.Evan Blass na swoim koncie na Twitterze udostępnił więcej informacji na temat wspomnianego sprzętu. Trzeba przyznać, że całość wygląda naprawdę… dobrze!Konstrukcja Logitecha została oznaczona jako G Gaming Handheld i od samego początku będzie posiadała dostęp do Sklepu Play, a także wsparcie dla najpopularniejszych usług streamingowych takich, jak Xbox Cloud Gaming czy NVIDIA GeForce Now. Na pierwszy rzut oka nawet samo UI wygląda bardzo podobnie do tego, które jest oferowane przez Nintendo w konsoli Switch.