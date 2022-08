Logitech G z nowymi ikonicznymi myszkami G502X. Gaming przewodowo lub bez kabli

Firma Logitech ogłosiła wprowadzenie trzech nowych myszek dla graczy, które są kontynuacją lubianej i wykonanej z zachowaniem wysokiej jakości serii urządzeń. Do wyboru przedstawiono nam Logitech G502 X, Logitech G502 X Lightspeed i Logitech G502 X Plus. Wielbiciele RGB, rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych - każdy znajdzie wersję najbardziej odpowiednią z punktu widzenia własnych preferencji.

Cała gama różnych wersji myszek Logitech G502 X / Foto: Logitech

Bezprzewodowe myszki Logitech G502 X ze specjalnymi funkcjami poprawiającymi ich pracę

Logitech G502 X wyróżnia się ciekawie zaprojektowanym możliwym do demontażu przyciskiem DPI-shift, który jest odwracalny. Można go dostosować do różnych rozmiarów dłoni i stylów trzymania myszki. Innym atutem jest unikalne kółko przewijania o większej stabilności i mniejszej wadze. Ma nawet znaną z poprzedniej edycji możliwość bardzo szybkiego nieskończonego przewijania treści. Na pokładzie nie mogło zabraknąć precyzyjnego sensora Hero 25K. Jak zapewnia producent, element ten oferuje "dokładność stosunku 1-1 na poziomie submikronowym oraz zerowe wygładzanie, filtrowanie lub przyspieszanie."Przechodząc wyłącznie do wariantów bezprzewodowych, to te edycje Logitechów mogą pochwalić się szybszym o 68 proc. czasem reakcji dzięki połączeniu za pomocą protokołu Lightforce. Co ciekawe możemy korzystać z dwóch obsługujących to rozwiązanie urządzeń na jednym odbiorniku USB. Dzięki temu wystarczy jeden port USB do pracy z wybranym zestawem myszek (seria G502 X) i klawiatur (G915, G915 TLK i G715) Logitech G. Wspominaną opcję aktywujemy za pomocą narzędzia Device Pairing Tool w G Hub.