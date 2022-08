AMD wali w Intela podbródkowym. Nowe AMD Ryzen 7000 już są - ceny, wydajność

AMD pokazało pazur.



Jedna z najważniejszych tegorocznych premier świata nowych technologii już za nami. Firma AMD zaprezentowała swoje najnowsze procesory desktopowe - Ryzen 7000 . Producent zachwala architekturę Zen 4 słowami "najszybsza w historii architektura dla graczy". Jakie konkretnie pokazano układy, jakie są ich możliwości oraz jak prezentują się ich ceny? Rzućcie okiem.Procesory AMD Ryzen 7000 mają zapewniać dwucyfrowy wzrost współczynnika IPC (instrukcje na rdzeń) względem architektury Zen 3. AMD Ryzen 9 7950X, AMD Ryzen 9 7900X, AMD Ryzen 7 7700X i AMD Ryzen 5 7600X to również pierwsze wydajne procesory x86 stworzone w oparciu o litografię 5 nm. Według producenta nowa generacja procesorów AMD Ryzen to:Powiedzmy sobie otwarcie: to dość odważne zapewnienia, które to jednak zweryfikują dopiero pierwsze testy redakcyjne. Wstrzymując hurraoptymizm, zerknijmy na specyfikację i ceny poszczególnych modeli procesorów.





Jak widać mamy do czynienia z konstrukcjami wyposażonymi w 6, 8, 12 lub 16 rdzeni oraz 12, 16, 24 lub 32 wątki. Uwagę zwracają także bardzo wysokie taktowania bazowe i zupełnie przyzwoite współczynniki TDP. Do cen przeliczonych na złotówki nie przywiązujcie większej wagi - zapewne ceny sklepowe procesorów AMD Ryzen 7000 w Polsce będą nieco wyższe.



Nowe procesory nie będą pasowały do płyt głównych z podstawkami AM4. Będzie można natomiast założyć na nie chłodzenie kompatybilne z tą podstawką.



