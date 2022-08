Zobacz, jak uniknąć co trzeciej usterki laptopa

Na te rzeczy uważaj.

Popularne przyczyny awarii laptopa

"Symptomy przegrzania się laptopa to przede wszystkim: głośna praca układu chłodzenia oraz wyłączenie się urządzenia. Jeśli laptop przestał działać bez wyraźnego powodu – nie panikuj. Mógł to być wynik wykrycia wysokiej temperatury – płyta główna ma zabezpieczenia, które w ten sposób chronią urządzenie. Jeśli pracujemy w nasłonecznionym miejscu, dodatkowym objawem może też być bardzo rozgrzana obudowa. Jeśli twój komputer się wyłączył i podejrzewasz przegrzanie, daj mu ostygnąć – zbyt długa praca w wysokich temperaturach może się zakończyć jego uszkodzeniem. Dodatkowo w upały warto jest korzystać przez cały czas pracy laptopa z podkładek chłodzących"

A co z zalaniami?

"Płyn wylany na klawiaturę komputera może spowodować jej uszkodzenie i zwarcie, które unieruchomi nasz sprzęt. Lepiej nie stawiać kubków ani butelek w pobliżu laptopa – większość płynów ma właściwości przewodzące i przedostanie się ich do wnętrza laptopa może spowodować nieprawidłowe działanie"

"Jeśli zabierzesz laptopa w długą podróż, a pogoda nie sprzyja – jest deszczowo i nieprzyjemnie – włącz co sprzęt co kilka dni, aby nie zawiglotniał. Części elektroniczne są wrażliwe na wilgoć, ale w trakcie normalnej pracy laptop generuje ciepło, które w pewnym stopniu chroni sprzęt przed zawilgotnieniem"

Najpopularniejsze usterki laptopów dotyczą oczywiście oprogramowania, ale czy zastanawialiście się nad tym, jakiego rodzaju awarie mechaniczne najczęściej spędzają sen z powiek użytkownikom tych urządzeń? Takie dane napływają do nas z serwisu Huawei, gdzie w okresie wakacyjnym aż co trzeci sprzęt trafił w związku z przegrzaniem lub zalaniem. Ci z większą dozą szczęścia kończą z wymienioną klawiaturą. Pechowców czeka wymiana płyty głównej. Jak uniknąć problemów?Do serwisu Huawei nieco ponad 20 procent laptopów trafia w wyniku zalania, a ok. 10 procent - przegrzania. Pierwszy z przypadków mówi sam za siebie. Użytkownicy przed laptopem nierzadko piją, a więc o nieszczęście nie jest trudno. W drugim z przypadków przyczyn kłopotów może być naprawdę wiele.Jeśli chcesz uniknąć przegrzania laptopa, przede wszystkim pilnuj tego, aby nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia. Mnóstwo osób korzysta z notebooków w pościeli, zatykając kratki wentylacyjne (wlotowe i wylotowe) tkaniną. To prowadzi do wzrostu temperatur podzespołów, spadku wydajności ich działania i w skrajnych przypadkach do awarii.- radzą eksperci Huawei.Poza tym, warto pamiętać o cyklicznym wymienianiu pasty termoprzewodzącej na kluczowych podzespołach w środku laptopa. Jeśli urządzenie jest na gwarancji, wypada zrobić to w autoryzowanym serwisie. Jeżeli gwarancja się skończyła lub z jakiegoś powodu nie chcemy odwiedzać serwisu, na YouTube nie brakuje stosownych tutoriali.- poleca Huawei.Właśnie umyłeś ręce? Zanim siądziesz do komputera porządnie je wytrzyj. Nawet odrobina wody jest w stanie uszkodzić komputer... o ile masz pecha.No i staraj się nie jeść przy laptopie. Okruchy w klawiaturze są nie tylko odpychające, ale stanowią pożywkę dla drobnoustrojów uwielbiających ciepło bijące od Twojego komputera.- przypomina producent.A z jakich powodów psuły się Wasze laptopy? Dajcie znać w komentarzach.Źródło: Huawei