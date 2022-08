Valve szykuje nowego Steam Decka. Kolejna generacja potwierdzona

Przenośna konsola-PC w formie handhelda od firmy Valve, jest wciąż poszukiwanym sprzętem. W końcu granie w gry z PC (konkretnie platformy Steam) na przenośnym niewielkim urządzeniu w pełni natywnie, bez uciekania się do cloud gamingu, to świetna sprawa. Mimo miesięcy od premiery, rynek nie jest jeszcze nasycony i wciąż trzeba czekać w kolejce. Jednak Valve już teraz myśli o nowej generacji Steam Decka. Potwierdzają to informacje od samej firmy, ale nie podane w jakimś dużym medialnym komunikacie z zapowiedzią, a dużo subtelniejszą metodą.



W bliżej nieokreślonej przyszłości dostaniemy kolejnego Steam Decka, a także nowości w SteamOS i Steam

Kolejne urządzenie zostało wspomniane w broszurze Steam Decka, która związana jest z wprowadzeniem handhelda na nowe azjatyckie rynki. Możemy się z niej dowiedzieć, że najnowszy SteamOS dostanie uniwersalny instalator, aby każdy bez problemu mógł uruchomić system na zwykłym PC. Projekt co prawda jest dostępny na normalnych komputerach, ale taka edycja SteamOS ma już kilka lat, w przeciwieństwie do nowej, przebudowanej specjalnie na potrzeby Steam Decka. Co więcej elementy interfejsu znane ze Steam Decka miałyby być wkrótce dostępne także w normalnym desktopowym oraz przygotowanym dla ChromeOS kliencie Steam po włączeniu trybu Big Picture.



Zawartość broszury Steam Decka z nowych azjatyckich rynków / Foto: gamingonlinux



Jeszcze większą nowością jest wspomnienie o nadchodzącym Steam Decku nowej generacji. To na razie tylko ogólniki, ale Valve jednoznacznie stwierdza, że nowe wersje Steam Decka są w planach. Koncern chce wyciągnąć wnioski z dotychczasowych przemyśleń użytkowników SteamOS, Steam Decka i ogólnej społeczności Steam, wziąć je pod uwagę przy przygotowywaniu nowej odsłony handhelda. Valve chciałoby wypuścić jeszcze bardziej otwarte urządzenie, niż pierwsza edycja Steam Decka. Nie wiadomo co dokładnie można przez to rozumieć, ale być może chodzi o łatwiejszy dostęp do alternatywnych systemów i innych klientów gier PC.



Źródło: wccftech / Foto tytułowe: Steam

Co wiemy o nowym handheldzie?