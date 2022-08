Apple rezerwuje nazwy Reality One i Reality Pro. Nadchodzą okulary AR?

Dowiemy się już za kilka dni.

Najnowsze informacje, które za sprawą Marka Gurmana trafiły do sieci wskazują na to, iż Apple rozpoczęło rezerwowanie nowych znaków towarowych. “Reality One”, “Reality Pro” i “Reality Processor” - takie nazwy zostały zarejestrowane i wygląda na to, że są one powiązane z nowym headsetem amerykańskiej firmy, który po raz pierwszy pokaże nam pomysł Apple na rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość.Czy faktycznie zobaczymy nowy zestaw już podczas konferencji Far Out,Zainteresowanie Apple brandingiem spod znaku “Reality” pojawiło się po raz pierwszy w okolicach 2017 roku - wtedy też faktycznie usłyszeliśmy o tym, że amerykańska marka może rozwijać swoje okulary do rozszerzonej rzeczywistości.

W 2019 roku Apple opublikowało specjalnie zaprojektowany framework dla developerów, który miał im pomóc w pracy nad technologiami AR. Został on nazwany “RealityKit”. Nie wiadomo na ten moment, do czego dokładnie Apple ma zamiar wykorzystać trzy wymienione wyżej nazwy.Patrząc jednak na nomenklaturę pokroju “One” i “Pro” nietrudno wyobrazić sobie, że amerykańska firma będzie chciała pokazać dwa sprzęty. Jeden z tak zwanego segmentu entry-level, a drugi przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników skłonnych zapłacić więcej, m.in za ulepszoną specyfikację. Mark Gurman wspominał już wcześniej, iż Apple może policzyć sobie za swój nowy zestaw nawet 2000 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje mniej więcej 10 tys. złotych.“Reality Processor” może z kolei odnosić się do specjalnie zaprojektowanego procesora, który będzie odpowiadał za wydajność samych gogli do rozszerzonej lub wirtualnej rzeczywistości. Jeśli miałbym sam to ocenić, to jestem pewien, że nowych gogli niemal na pewno nie zobaczymy na wrześniowym wydarzeniu.Jest jednak bardzo prawdopodobne, że jakaś funkcjonalność iPhone’a będzie nawiązywała do możliwości łączenia smartfona z nadchodzącymi goglami.Wszystkiego dowiemy się już za nieco ponad tydzień.Źródło: Bloomberg / fot. Yames Jarema - Unsplash.com