PlayStation 5 z nowym modelem. Konsola będzie znacznie lżejsza

To już kolejne odchudzenie sprzętu.

PlayStation 5 ponownie stanie się lżejsze

Źródło: Press-Start

Wszystko wskazuje na to, że już niedługo na rynek trafi nowy model konsoli PlayStation 5. Będzie on nieco lżejszy od poprzednika oraz - prawdopodobnie - zaoferuje odświeżony procesor technoliogiczny. Na razie jednak trudno o oficjalne potwierdzenie tych wiadomości, pozostaje więc posiłkować się dostępnymi doniesieniami.Ostatnio dosyć głośno zrobiło się o firmie Sony, lecz w niezbyt pozytywnym kontekście. Doczekaliśmy się bowiem podwyżki cen obydwu wariantów PlayStation 5 - objęła ona swoim zasięgiem praktycznie wszystkie regiony oprócz... Stanów Zjednoczonych. Na tę decyzję odpowiedziały już konkurencyjne korporacje. Microsoft oraz Nintendo nie planują na ten moment zmieniać cen swoich konsol.Teraz natomiast dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat rewizji konsoli od japońskiego producenta. Okazuje się, iż część australijskich sprzedawców otrzymała dostawę sprzętu o nominale CFI-1202A (edycja standardowa) oraz CFI-1202B (bez napędu). Informacji na temat szczegółowych różnic jeszcze nie opublikowano, lecz sklepy doszukały się dosyć istotnej zmiany.Model. Jeśli zaś spojrzymy na edycję premierową, to ta w 2020 roku ważyła 4,5 kg - mówimy więc o odchudzeniu sprzętu o około 600 gramów! Warto też spojrzeć na CFI-1202B, który to sprzęt waży teraz 3,4 kg. Dla zobrazowania całej sytuacji - najnowsza rewizja podstawowego PlayStation 5 jest tak samo ciężka, co Digital Edition na premierę (3,9 kg).Zapewne niedługo doczekamy się materiałów wideo od twórców zaglądających do środka konsoli - wtedy też dowiemy się co Sony dokładnie zmieniło. Ostatnim razem mieliśmy do czynienia ze znacznymi poprawkami systemu chłodzenia . Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Warto też wspomnieć o doniesieniach na temat modelu CFI-1200 (można się spodziewać, że to ten sam, co opisany wyżej). Zgodnie z nimi -(wcześniej 7nm+ SoC). Ma to pozwolić na zwiększenie szybkości produkcji urządzeń, co rzecz jasna docelowo przyczyni się do polepszenia sytuacji dotyczącej dostępności PlayStation 5 na rynku.Czekamy.