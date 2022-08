DDR4 wciąż nie umiera. Intel Core 13 gen z Z790 nie tylko z DDR5

Po zmianie generacji pamięci typu DDR, często poprzedni standard szybko wymiera i nie jest dłuższej wspierany (czy nawet wcale) w kolejnych płytach głównych. Bywa też, że znika od razu nie licząc bardziej egzotycznych modeli. W kwestii przesiadki z DDR4 na DDR5 tak nie będzie. Nowe płyty główne dla serii procesorów Intel Core 13 gen wciąż będą wspierać standard DDR4. I to nawet flagowe modele obsługiwane przez najwyższe chipsety Intel Z790.

Intel Raptor Lake także z DDR4, a DDR5 w jeszcze szybszym standardzie

Serwis Videocardz wszedł w posiadanie dokumentacji nadchodzącej serii płyt głównych MSI Z790. Widać na nich zarówno linie przystosowane do pracy z pamięciami DDR4 jak i DDR5. Co warte zaznaczenia, możliwości DDR5 będą podniesione. Domyślnie nowe płyty główne będą wspierać JEDEC DDR5-5600, podczas gdy dla Z690 (czy ogólnie generacji Intel Alder Lake) było to DDR5-4800. Ale nowości w DDR5 na tym się nie kończą. MSI MEG Z790 dla OC pamięci RAM będzie miało nawet do DDR5-6800+ w trybie 1DPC 1R. Dalej otrzymamy też 6400+ w 1DPC 2R i 2DPC 1R oraz 5600+ przy 2DPC 2R. Oczywiście z Intel XMP 3.0 ale bez kojarzonych głównie z serwerami modułów z ECC.