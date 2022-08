15 zaskakujących gadżetów z AliExpress za mniej niż 30 złotych

Polecane gadżety z AliExpress.

1. Cyfrowy miernik stanu naładowania baterii

2. Ładny fidget spinner

3. Praktyczny przenośny haczyk na torbę lub ubranie

4. Antystresowa zabawka z żyroskopem

5. Uniwersalna warstwa ochronna na klawiaturę do laptopa

6. Pierścień do smartfona z kotem

7. Rolka do usuwania sierści i futra z różnych powierzchni

8. Rączka prysznicowa Xiaomi - oszczędzaj wodę

9. Wodoodporny mini pojemnik ze stali na różne rzeczy

10. Składany stojak na smartfon z aluminium i silikonu

11. Czyścik do trudno dostępnych powierzchni

12. Składany mini nóż survivalowy EDC

13. Przyrząd do usuwania kleju, fug i innych

14. Otwieracz do słoików, puszek ze stali nierdzewnej

15. Czytnik kart 5 w 1 - dwa kolory

Po tygodniowej przerwie powróciliśmy z 98. zestawieniem, w którym wyszukujemy dla Was najciekawsze gadżety sprzedawane na platformie sprzedażowej AliExpress. Skupiamy się na gadżetach najtańszych z bardzo prostego powodu: każdy lubi mieć satysfakcję z tego, że wydał mało pieniędzy, a kupił sobie coś fajnego.Ceny większości poniższych produktów obniżycie dodatkowo za pomocą kuponów. Wysyłka każdego z nich do Polski jest darmowa, a z zakupem nie wiążą się żadne dodatkowe opłaty.Jesteś ciekaw stanu baterii wykorzystywanych w swoim domu? Zastanawiasz się, czy dane urządzenie nie działa ze względu na awarię czy zużytą baterię? Spraw sobie taki oto niedrogi tester, który pokaże napięcie w bateriach AA, AAA i innych.Różnej maści fidget spinnery pomagają zająć czymś ręce w sytuacjach stresowych lub po prostu odprężyć się w oczekiwaniu na... coś. Zabawa tym polega na stawianiu go na jednej z jego krawędzi i kręceniu.Arcypraktyczne wieszaczki na torby i okrycia wierzchnie. Przydają się znakomicie w trakcie wypadów do barów, pubów i restauracji, gdy chcesz mieć ubranie przy sobie, ale nie na sobie lub powiesić torebkę lub plecak zamiast kłaść je na brudną podłogę.Kolejna zabawka antystresowa, tym razem odrobinę większa. Odpowiednia dla dzieci powyżej trzeciego roku życia i wyposażona w prosty żyroskop.Denerwuje się kurz i inne zabrudzenia dostające się pomiędzy klawisze klawiatury Twojego laptopa? Jesteś zmęczony wydłubywaniem spomiędzy klawiszy resztek jedzenia? A może nie chcesz zalać cennego urządzenia, a często pijesz przy nim kawę, herbatę i inne napoje? Ten gadżet rozwiąże Twoje problemy.Na rynku dostępnych jest cała masa przeróżnych pierścieni pomagających trzymać smartfon w jednej ręce w taki sposób, aby z niej nie wypadł. Ten jest ładny i naprawdę mocno trzyma się urządzenia - można na nim podnieść przedmiot o masie do 5 kilogramów... rzekomo.Masz zwierzaka w domu? Z pewnością wściekasz się, gdy musisz sprzątać jego futro lub sierść z przeróżnych powierzchni, z którymi nie zawsze radzi sobie odkurzacz. Taka szczotka jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Działa znakomicie.Ładna rączka prysznicowa Xiaomi, która nie tylko wygląda nowocześnie, ale przy okazji pomaga oszczędzać wodę. W ofercie znajdziesz także eko końcówki do kranu.Przenośne pojemniczki na przeróżne drobiazgi. Ładnie wykonane, wodoodporne, łatwe w przypięciu na przykład do kluczy. Można w nich zamykać na przykład drobne lekarstwa.Solidny, kompaktowy i składany stojaczek na smartfon o dowolnym rozmiarze. Do wyboru różne kolory. Akcesorium wykonane jest z aluminium i wykończone w kluczowych miejscach silikonem.Lubisz sprzątać mieszkanie lub samochód, ale wkurzają Cię trudno dostępne przestrzenie? Zaopatrz się w akcesoria pomagające usuwać z nim brud. Tym usuniesz zanieczyszczenia z szczelin w oknach, kratkach wentylacyjnych w aucie... i nie tylko.Praktyczny, składany nóż w ultrakompaktowym rozmiarze, zakończony haczykiem. Do wyboru kilka kolorów. Idealny na wypady w góry, okazjonalnie przydatny również w wielu innych sytuacjach. Można go przypiąć do paska spodni na karabińczyku.Niewielkie akcesorium pomagające usuwać stary klej, fugi lub brud ze szczelin. W zestawie znalazło się kilka końcówek, wymiennych w zależności od zastosowania.Masz dość otwierania słoików? Spraw sobie przyrząd, który uczyni to zadanie prostym. Serio, dzięki temu akcesorium nawet osoba bardzo słaba otworzy nawet najmocniej zassaną nakrętkę. Dodatkowo, za pomocą innego otwieracza w ofercie da się łatwo otwierać puszki.Nowoczesne komputery i laptopy nie mają czytników kart pamięci - to szalenie irytujące. Zadbaj o to, aby w domu był jeden tani czytnik kart, a unikniesz problemów w przyszłości. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby za jego pomocą przesyłać pliki na smartfon z USB OTG.Jeżeli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: