Tania elektronika w Lidlu. Tej wyprzedaży nie możesz przegapić

Cała masa ciekawych sprzętów.

Jak co weekend wypatrujemy ciekawej elektroniki w najnowszych gazetkach supermarketów działających w Polsce. Na przyszły tydzień interesującą ofertę przygotowały sklepy sieci Lidl. Od poniedziałku 29 sierpnia na półkach sklepowych wyląduje garść gadżetów, które będzie się dało kupić do soboty 3 września lub do wyczerpania zapasów. Na co warto zwrócić uwagę?Już w poniedziałek w Lidlu pojawi się oczyszczacz powietrza marki Sanitas o mocy 60 W, wyposażony w funkcję jonizacji. Przeceniony z 299 na 199 złotych nadaje się do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 26 metrów kwadratowych. Wyposażony w wymienny filtr ze wskaźnikiem wymiany usuwa szkodliwe gazy, neutralizuje nieprzyjemne zapachy, a według deklaracji powietrza zatrzymuje też zarodniki pleśni, grzybów i bakterii oraz pyłki traw, drzew i roztocza. Ważne: urządzenie oferuje tryb nocny, kiedy to pracuje ciszej.

Tania elektronika w Lidlu - 01.09.2022

Tania elektronika w Lidlu - 03.09.2022

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlNiedroga listwa zasilająca? Przedłużacz SilverCrest w Lidlu sprzedawany będzie w trzech kolorach w cenie 21,99 złotych. Wyposażono go w podświetlany włącznik oraz trzy gniazda. Długość przewodu do 1,5 metra. Przed zakupem sprawdźcie maksymalną moc podłączonych urządzeń - w gazetce jej nie podano.Miłośnicy gotowania powinni zerknąć na mikser ręczny SilverCrest o mocy 300 W. Ma 5 poziomów prędkości oraz funkcję turbo. Pokrywka osłania przed pryskaniem, a w zestawie są też mieszadła i haki do zagniatania, nasadka do puree i szpatułka do ciasta. W zestawie jest łącznie 10 elementów w tym miska o pojemności 2,5 litra. Cena to 119 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlNa 99 złotych wyceniono gofrownicę z płytkami wymiennymi do gofrów belgijskich, minigofrów z motywem oraz... minipączków. Moc urządzenia to 750 W, w związku z czym nie spodziewajcie się po nim cudów. Gofrownice z prawdziwego zdarzenia powinny cechować się mocą co najmniej 1200 W.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlA może coś do auta? Przetwornica napięcia 300 W ma dwa portu USB oraz 1 gniazdko 230 V/50 Hz. Podłącza się ją pod gniazdo zapalniczki w samochodzie. Dzięki niej możecie wygodnie ładować laptop w aucie lub podłączać doń inne urządzenia wymagające standardowego gniazdka. Motomaniacy będą wiedzieli, co z nią zrobić. Cena: 129 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlŁadowarka samochodowa z szybkim ładowaniem Quick Charge 3.0 od Tronic kosztuje 16,99 złotych. Ma tylko jeden port USB-A, ale za to sprzedawana jest w czterech kolorach do wyboru. Producent podkreśla obecność ochrony przed zwarciem. Wpinana jest oczywiście do gniazdka zapalniczki (12/24 V).Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlOd czwartku 1 września do sklepów Lidl trafią cyklonowe odkurzacze bezworkowe SilverCrest 850 W. Cena wynosi 249 złotych i jest o 30 złotych niższa od regularnej. W zestawie znajdą się przełączana szczotka do podłóg twardych i miękkich, dysza szczelinowa, dysza do tapicerek i pędzel do mebli.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlNie chcę nikomu psuć humoru, ale lato zmierza ku końcowi. Od soboty 3 września do sklepów Lidl trafi w związku z tym elektryczny odkurzacz do liści z rozdrabniaczem i dmuchawą o mocy 2600 W. Za jego pomocą szybko posprzątasz ogród z zalegających na nim liści. Sprzęt kosztował będzie 139 złotych. Jest objęty 3-letnią gwarancją.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlTylko w sobotę 3 września w sklepach Lidl za 29,99 złotych będzie można kupić reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu. Wyposażony w akumulator o pojemności 600 mAh wykrywa ruch w kącie ok. 90 stopni z 5-12 metrów. Jest w stanie działać nawet 8 godzin w trybie eko (ciągłym). Panel jest obracany i wychylany. Sprzęt nada się jako oświetlenie podjazdu, tarasu, ogrodu i czego tylko chcesz. Przewód sieciowy ma 2,5 metra.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlUdanych łowów!Źródło: mat. własny