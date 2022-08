Telewizory OLED są z nami już dekadę i sprzedają się coraz lepiej

W tym roku mija 10 lat od wprowadzania do masowej produkcji pierwszego odbiornika OLED. To dobra okazja, by sprawdzić jak na przestrzeni ostatniej dekady telewizory z organiczną matrycą radziły sobie zarówno na globalnym, jak i na polskim rynku.



Rok 2022 r. jest bez wątpienia przełomowym momentem dla segmentu telewizorów OLED. Po latach dominacji LG Electronics, jako jedynego producenta matryc organicznych do TV, pojawia się konkurencja. Samsung Display - bo o nim mowa - rozpoczyna produkcję paneli pod nazwą QD-OLED, wykorzystujących technologię OLED oraz Quantum Dot. Efektem końcowym jest tegoroczny debiut



TV OLED z roku na rok coraz bardziej popularne

Jak już wspominałem, 10 lat temu na rynku zadebiutował w sprzedaży pierwszy odbiornik OLED - był nim 55” LG 55EM9600 w cenie około 8000 $. W 2017 r. Sony, Panasonic, Toshiba, Philips i Loewe zaczęły zamawiać u LG panele OLED do swoich TV. Właściwie od tego momentu można zacząć analizować segment telewizorów z matrycą organiczną, jako osobną kategorię rynkową.





Według danych Digi Times w 2017 r. sprzedano na świecie ok. 200-220 mln egzemplarz, z czego tylko 2 mln stanowiły OLEDy. Jak łatwo policzyć, to zaledwie 1% globalnej sprzedaży. Analogicznie w tym samym okresie sytuacja wyglądała w Polsce: roczna sprzedaż wszystkich TV wyniosła ok. 2,3 mln sztuk, z czego OLEDy stanowi ok. 23 tys. (dane wg TCL 2017).



Firma analityczna Omdia wyliczyła, że w 2021 r. na świecie dostarczono 6,5 mln telewizorów OLED (LG Electronics z 62% udziałem w rynku), a średnia cena sprzedaży tego typu TV wyniosła 1860 USD za sztukę.







Warto zaznaczyć, że odbiorniki z matrycą organiczną są produktami premium, a ich ceny relatywnie wysokie - stąd popularność i sukces rynkowy jest uzależniona od wielu czynników m.in. od zasobności portfela konsumentów. Przykładem może być Japonia, gdzie udział OLED w całym rynku telewizorów w 2019 r. przekroczył 20%. Jak donosi Maeil Business News Korean, w 2022 r. odbiorniki tego typu mają stanowić 30,6% całego japońskiego rynku TV. Co ciekawe, najpopularniejszym producentem w kraju kwitnącej wiśni w segmencie OLED nie jest globalny lider, czyli LG, ale Sony (dane wg. Omdia - dawniej IHS). Szczegółowe wyniki za 2021 r. to: Sony 31,5%, Panasonic 27,9%, Sharp 18,7%, Toshiba 11,2%, LG 7,3%.



W Europie, według wstępnych estymacji, w pierwszej połowie 2022 r. OLED-y stanowiły 7,2% całej sprzedaży TV (około 1,1 mln sztuk). Zapewne dane te niestety nie obejmują wszystkich krajów UE. Dla porównania, firma badawcza Omdia podała, że w roku ubiegłym (2021 r.) na starym kontynencie zostało sprzedanych 2,9 mln TV OLED.



TV OLED - jedni kochają inni hejtują

Wśród konsumentów telewizory OLED zawsze wywołują emocje. Temat związany z wypaleniem/retencją od lat budzi kontrowersje, choć trzeba uczciwe przyznać, że jest to problem o wymiarze marginalnym. Zachęcam do przeczytania



Bardzo dużym plusem OLED-ów jest perfekcyjna czerń, świetny kontrast, bardzo dobra reprodukcja kolorów pod kątem (która w przypadku QD- OLED jest wręcz znakomita), krótki czas reakcji panelu.



Sony BRAVIA XR | A95K | 4K OLED Smart TV



W tym roku pojawił się nowy gracz w kategorii OLED – Samsung. Pomijam, że przez ostanie lata koreańska firma systematycznie dewaluowała/zdyskredytował tą technologię. Polski konsument na chwilę obecną ma możliwość zakupu OLED-a od jednego z sześciu producentów: LG Electronics, Sony, Philips, Panasonic, Hisense (jeden model) oraz Samsung (jeden model). (foto-3)



Polski rynek TV OLED

W ostatnich tygodniach udało mi się dotrzeć do danych ukazujących polski segment OLED za 2021 r. Łączna sprzedaż wszystkich odbiorników w 2021 r. wyniosła niepełna 2,1 mln sztuk, z czego OLED-y stanowił 6,8 % całego rynku (ujęcie ilościowe). Według szacunków, w zeszłym roku w Polsce sprzedano około 142 tys egzemplarzy za kwotę ok. 190 mln Euro - w 99,9% były to telewizory 4K. Najczęściej wybieraną przez klientów przekątną były modele 55” (nieoficjalnie, stanowiły one 54%).





LG OLED C2



Liderem pod względem ilości sprzedanych sztuk w 2021 r. był LG Electronics (74,4%), a potem kolejno: Philips (12,2%), Sony (11,9%) oraz Panasonic (1,5%). W ujęciu wartościowym liderem również był LG Electronics, a następnie Sony, Philips i Panasonic. Średnia cena zakupu telewizora OLED wyniosła około 1,3 tys Euro.



Co przyniesie rok 2022 w segmencie OLED?

